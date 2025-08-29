Dónde comer en Málaga, según el torero Saúl Jiménez Fortes

El torero malagueño Sául Jiménez Fortes se suma esta semana a la sección gastronómica de EL ESPAÑOL de Málaga para hacer sus recomendaciones culinarias en la capital de la Costa del Sol y sus alrededores.

Después de algunos años viviendo lejos de la ciudad que lo vio nacer, el torero regresó a Málaga para establecerse con su familia y ver crecer a sus hijos por los mismos lugares por donde lo hizo él.

Y como todo malagueño, tiene sus puntos clave para disfrutar de la gastronomía de la ciudad y la provincia, desde el desayuno hasta la cena, Fortes recomienda algunos clásicos de Málaga, también cocina asiática y, aunque no beba alcohol, invita a tomar una copa en un paraíso que hay en la ciudad.

Desayunar en Patricia, Teatinos

Para el primer café de la mañana Fortes elige la cafetería Patricia, en Teatinos, cerca de la Ciudad de la Justicia u otro que hay en la zona de El Cónsul.

Se pide un pituco de nombre 'Pijo', con queso, tomate y aguacate. "Yo le añado más aguacate", puntualiza Fortes.

Aperitivo en El Refectorium Malagueta

Para el aperitivo de media mañana Fortes se acerca a la Plaza de Toros y elige el Refectorium Malagueta, en calle Cervantes, 8.

La ensaladilla rusa es una de las especialidades de este restaurante que tiene otras dos sedes en Málaga, Refectorium Catedral y Refectorium Campanario, en la zona del Cerrado de Calderón.

Comer en Bar Nerva

Fortes apuesta por un clásico de la gastronomía malagueña, también con sabor taurino: Nerva -hay un pasodoble taurino del mismo nombre-.

El local de calle Cristo de la Epidemia, en el barrio de La Victoria tiene como plato estrella el Gazpachuelo malagueño.

Una copa o un refresco por la tarde, en Pedregalejo

"Ahí me pillas", responde Fortes si se le pregunta por un lugar para tomarse una copa por la tarde. "Porque yo no bebo".

Pero se anima a recomendar a echar la tarde en cualquier lugar del paseo marítimo de Pedregalejo.

Cenar en el Tiki y La Sole del Pimpi

Jiménez Fortes apuesta por el sushi del Tiki para cenar. El restaurante del paseo marítimo del Bajondillo de Torremolinos se ha convertido en todo un clásico de esta sección.

Además, Fortes también recomienda la cena en La Sole del Pimpi, el nuevo concepto de cocina de El Pimpi situado también en pleno centro de Málaga, con vistas a la Alcazaba y al Teatro Romano.

Las especialidades de La Sole son la comida japonesa y los arroces además de una amplia carta de cócteles.