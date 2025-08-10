El mítico restaurante de carretera en el que parar si pasas por Granada: "Tapeo y menú del día"

Todo viaje largo requiere una buena parada para descansar, coger fuerzas picando algo y repostar el combustible. Son muchas las ventas y bares de carretera que llevan siendo décadas un punto de encuentro para viajeros, trabajadores y vecinos. Si pasas por Granada, hay una opción muy tradicional y que ya se ha convertido en un clásico: se sitúa en la A-92, cerca del aeropuerto.

Este restaurante, situado en la localidad de Chaucina, es la opción elegida a diario por muchos trabajadores para almorzar de menú y también acoge a los visitantes que van a degustar sus platos durante el fin de semana.

En la carretera que une Málaga con Granada, el restaurante Marinetto se ha convertido en una parada muy conocida en la zona. Con más de 50 años de historia, también cuenta con un hotel para aquellos que necesiten pasar la noche.

Este restaurante es una opción popular entre los viajeros que regresan a Madrid después de sus vacaciones en la Costa del Sol o en otros destinos de la provincia de Málaga o Granada.

Marinetto es conocido por ser el punto de encuentro de muchos trabajadores a diario. Es, además, habitual entre el gremio de camioneros: está incluido entre los 15 primeros de España en las principales guías de carretera.

Junto a los platos "más refinados" ofrece tapeo y una gama de menús del día a diferentes precios: 14, 22 y 27 euros, con opciones variadas. La carta se especializa en los platos tradicionales de la cocina española como choto, bacalao, alcachofas con gulas y todo tipo de carnes a la brasa.

Entre los entrantes, se encuentran opciones como salmorejo, croquetas caseras, jamón ibérico, y gambas al ajillo. Para los platos principales, ofrecen una selección de carnes a la parrilla, como chuletón de ternera o secreto ibérico, además de pescados frescos como bacalao al pil-pil y dorada a la plancha. También hay opciones de arroces, como paella y arroz caldoso.

Los postres incluyen flan casero, tarta de queso, y helados. Además, Marinetto ofrece una terraza para disfrutar de las comidas y salones especiales para eventos.

Asimismo, cuenta con un hotel en sus instalaciones: 28 habitaciones climatizadas con Wifi gratis. Cada una de las estancias cuenta con televisión, escritorio y baño privado, según detallan en su web.

Cómo llegar

La salida que hay que tomar por la A-92 desde Málaga es la 227, hacia Chauchina y Fuente Vaqueros. Seguidamente, hay que girar hacia la izquierda para hacer un cambio de sentido y tomar las rotondas para llegar hasta calle Carrera de la Virgen.

Si llegas a esta venta desde Madrid, hay que tomar la misma salida en la A-92, la 227, en dirección hacia Chaucina. El restaurante se sitúa a escasos metros, a la derecha.

Se trata de un lugar muy conocido a la hora de desayunar, y también para los almuerzos de menú. Por ello, es importante reservar para evitar el tiempo de espera. Igualmente, si acudes sin reserva puedes esperar a que una mesa quede libre.

Este tipo de restaurantes suelen ser negocios familiares, con recetas que se han transmitido de generación en generación. Por ello, no solo atraen a los vecinos de la zona, sino también a turistas que desean conocer la cultura local más allá de las rutas convencionales.