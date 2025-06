El restaurante de Málaga que adora Pablo Alborán: "Al lado de la playa y con gambas brutales"

El malagueño Pablo Alborán es un auténtico enamorado de su tierra y siempre que puede trata de aprovechar cada rincón. En su última visita a la ciudad, con motivo de la promoción de su single Clickbait, el artista paseó por El Palo y comió en los Hermanos Alba, uno de los clásicos de la zona, aunque es habitual verle dando un paseo por el Centro con amigos desafiando a los gajes de la fama.

El cantante ha manifestado en varias entrevistas su paso por este restaurante, ubicado en la avenida Salvador Allende, en el que estuvo con unos amigos. Si bien, según recoge La Opinión de Málaga, el artista vivió un momento muy emotivo en su interior. Mientras comía, una mujer se acercó a Pablo a pedirle si podía pasarse a saludar a su hijo, a lo que él respondió que en cuanto acabara de comer iría.

Sin embargo, el chaval tenía cáncer y la mujer respondió que no sabía si iba a aguantar porque se encontraba "pachuchillo". Pablo se levantó de su silla como un resorte. Estaba en mitad de un proceso de quimioterapia y aislamiento. Él recientemente ha vivido en sus propias carnes como una persona de su familia pasaba por una situación similar.

"Pegué un bote y me fui corriendo a la familia. Tuve herramientas para poder acercarme al chaval que tendría unos veinte años o menos. Tuve una conversación normal, no ese bloqueo que uno tiende a tener inconscientemente, a tener esa pena [...] Pensé, 'ostras, qué bien que tengo todas las herramientas para que este chaval, al menos en los cinco minutos de conversación que tenga con él, se dignifique su persona, no se sienta un enfermo'", reflexiona.

Pudo tener una conversación normal y corriente, hablando de él, sin ningún tipo de drama, ni de morbo. "Estaba toda su familia y supongo que ellos sentirían lo mismo que sentimos nosotros cuando vimos a esta persona en mi casa, que de repente es como que te da pena perder el pelo, hay un montón de cosas que dan pena por lo que representan estéticamente, pero esa persona a lo mejor no siente ninguna pena, esa persona quiere vivir, quiere salir, quiere entrar", relata.

Más allá de este emotivo momento, Pablo vivió un ratazo con amigos en un local que es uno de los mejores de la ciudad. Figura en la Guía Repsol y está en el número 14 de restaurantes informales en la Opinionated About Dining –conocido por sus siglas OAD–. El artista degustó unas gambitas frescas que lucen espectaculares en las fotos que compartió y varias recomendaciones de la casa.

El restaurante es un referente en la cocina de producto, especializado en pescados y mariscos frescos provenientes de las lonjas de Caleta de Vélez y Motril. Fundado en los años 80 por Manolo Alba y sus hermanos, el establecimiento se trasladó en 2015 a su ubicación actual, donde continúa siendo gestionado por la familia Alba, con Manolo en la cocina y su hijo Juanma en la sala . La carta ofrece una variedad de platos que incluyen frituras, planchas, cocciones y preparaciones en crudo, destacando especialidades como las coquinas de la costa, las quisquillas de huevas azules y los carabineros.

Uno de los platos más emblemáticos del restaurante es su ensaladilla rusa, considerada entre las mejores de Málaga. Esta versión templada incorpora quisquillas de Motril, cebollino picado y zanahoria, y ha sido finalista en la sexta edición del Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa .

Pablo Alborán, cuando acabó de comer en este conocido restaurante, se fue con sus amigos a un chiringuito que está justo enfrente, el Lulú Playa. Unas aceitunas, unas palomitas y un buen cóctel, según se aprecia en el post de Instagram que compartió ese día, con una buena compañía, hicieron de su jornada en Málaga un día perfecto.