Dónde comer en Málaga según Stéphane Ruiz-Coupeau, director de ESSCA en Málaga

La escuela de negocios francesa ESSCA ha entrado con fuerza en Málaga. Este año inaugurará su nuevo campus en pleno centro de la capital.

Están además de enhorabuena porque acaban de recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía a su programa estrella en gestión empresarial, el Bachelor in International Management. Tendrán, en total, en torno a mil alumnos.

Su director en Málaga es Stéphane Ruiz-Coupeau. Pese a su nombre francés, es malagueño de pura cepa.

Estudió en el Liceo Francés y durante más de 15 años trabajó para la Junta de Andalucía apoyando la internacionalización de empresas andaluzas. Hoy es el protagonista de nuestra sección Dónde comer en Málaga.

Ruiz-Coupeau asegura que "siempre desayuno en casa. No por buscar un momento de calma, sino por una razón muy práctica: compartir unos minutos con la familia antes de que empiece el ajetreo del día. Además, así no pierdo tiempo más tarde en el trabajo. Por eso, cuando salgo, lo que disfruto de verdad es comer o cenar fuera. Y en Málaga, opciones no faltan. Aquí van tres sitios que nunca fallan".

Chiringuito Mari y Sergio (Playamar)

"En verano, hay un plato que para mí marca la diferencia: el tomate huevo de toro con ajo. La fritura es excelente todo el año, pero si tengo que destacar algo, serían las alcachofas fritas, crujientes y sabrosas", destaca el directivo.

Óleo (en el CAC Málaga)

Ruiz-Coupeau subraya que "para mí, sigue siendo el lugar con las mejores papas bravas de Málaga. Las sirven con una espuma de mayonesa de kimchi que les da un toque adictivo. No menos espectacular es su tiradito de pez limón con trufa".

Cienfuegos (Alhaurín de la Torre)

"En este restaurante te atienden con cariño y se nota que cocinan con mimo. Todo está muy bueno, cuesta elegir un solo plato. Pero si tengo que destacar uno, me quedo con el chivo malagueño al horno que probé la última vez. Un sitio al que siempre apetece volver", subraya.

Para concluir afirma que "aunque se come de maravilla en Málaga —y sus alrededores—, lo confieso: no hay nada como una buena paella valenciana cocinada por mi mujer o unos pinchitos de cerdo de castaña comprados en el mercado central, hechos en una anafre en nuestra terraza. Porque al final, la mejor mesa suele estar muy cerca".