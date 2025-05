Dónde comer en Málaga según Princesa Sánchez, gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios

Princesa Sánchez es una de las personas más activas de Málaga. Es periodista, articulista de EL ESPAÑOL de Málaga, tiene su propia agencia de comunicación y es, además, gerente y secretaria general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, una de las más importantes del país.

Sánchez es nuestra protagonista este viernes en nuestra sección Dónde comer en Málaga, recomendando lugares que le gustan especialmente para desayunar, comer y cenar y el motivo de su elección.

Para desayunar

"Si pudiera, a diario, me quedaría en el barrio de La Victoria: muero con Bar Nerva (c/ Cristo de la Epidemia, 55). Con un mollete de jamón del bueno y la sonrisa de Joaquín recibiéndote como en casa para empezar el día, se digieren mejor las tareas pendientes. ¡Ojito que aquí también se come de malagueñas maneras y de escándalo!", explica.

Para comer

Sánchez afirma que "para comer no me movería de Araboka Plaza, en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 28. Desde que llego, voy con la tranquilidad, de que ponga lo que me ponga mi querido Antonio Fernández, tanto en la copa como en el plato: va a estar supremamente exquisito y bien maridado. Es que no necesito ni saber lo que es. Impresionante".

Para cenar

Para acabar el día, la gerente de AJE Málaga explica que "me quedo en Los Patios de Beatas, en c/ Beatas, 43. Además de ser un espacio bellísimo y muy especial para mí, sólo puedo hablar maravillas de Julián Sanjuán, un magnífico anfitrión, amigo y fantástico maestro del vino. ¡No puedo ocultar que me encanta!".