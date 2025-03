Dónde comer en Málaga según Julen Lobete, jugador de fútbol

A Julen Lobete (Lezo, 2000), extremo del Málaga CF, le gusta buscar la soledad en el centro de la ciudad, qué paradoja, para tomar un café o varios, y busca la buena cocina que ofrece la capital de la Costa del Sol y algunos puntos de la provincia. Pasa por la sección gastronómica de EL ESPAÑOL de Málaga para recomendar algunos sitios donde hacer una parada. Dice que su novia le manda links por Instagram recomendándole sitios.

Desayuno: Concept 30 (Hoyo Esparteros, 7)

No suele desayuna fuera de casa o de La Rosaleda, pero recomienda para el primer café del día, o de media mañana, la cafetería Concept 30, en el Hoyo Espartero, en el centro de la ciudad. "Tienen cosas muy buenas".

Aperitivo: El Pimpi (calle Granada, 62)

El aperitivo que encuentra en el País Vasco no lo tiene en Málaga, pero tira de un clásico para la hora del vermú. El Pimpi "me gustó mucho, es algo tan de antes", dice Lobete. "Cuando fui con mis padres les encantó también. La verdad es que me quedo con El Pimpi para antes de comer, para tomar unos vinitos o lo que sea".

Las míticas bodegas de El Pimpi https://www.elpimpi.com/

Comer: Bendita Catalina (Añoreta Golf) y La Cosmo (calle Císter, 11)

Para el almuerzo Lobete elige lugar más que carta, que también. Apuesta por Bendita Catalina, en Añoreta. "Se come bien y hace buen tiempo. Parece que tú vas a ese sitio, a Bendita Catalina, y que ahí sólo hace muy buen tiempo". "Es verdad que aquí, en el centro, hace también buen tiempo, pero allí pega el sol un montón, se pone súper bien, luego te tocan un poco de flamenquito a partir de las tres y media o cuatro, no sé…", apunta Lobete.

"Y la verdad es que se come muy bien. Yo más que la calidad de la comida, que también es buena, es por el sitio y por todo. A mí me gusta mucho cómo se come, por eso ya he ido tres o cuatro veces".

Aunque deja también otra sugerencia. "Me quedo con uno del centro que me gustó mucho un día, que se llama La Cosmo. Fui un día con mi novia y me encantó. Me encantó el producto".

Alitas sin faena, La Cosmo https://www.lacosmo.es/

Cenar: Leña (Puente Romano, Marbella), y Paco El Churretero (Nerja, Camino de Burriana, 9)

La comida preferida mía es una buena chuleta. "Cuando fui a Marbella me gustó el mucho el Leña. Si me tengo que quedar con una carne me quedo con esa". Pero acto seguido cae y elige otro punto de la provincia. "En Nerja, 'Paco El Churretero' me gustó mucho. Fui con Castel a tatuarse y nos quedamos por allí a cenar".