Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias gastronómicas, festivales de música y mercadillos

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LO ESENCIAL Las claves Málaga ofrece una variada agenda del 23 al 25 de octubre con eventos como 'Sueños Medievales' en la Colonia Santa Inés y conciertos gratuitos de 'Música… en tu zona'. La oferta cultural incluye el monólogo de José Sacristán en el Teatro del Soho, el concierto de Carmen Linares y exposiciones en el Museo del Videojuego y Fundación Unicaja. La gastronomía y el ocio se dan cita en el Festival del Queso y el Vino de Mijas, la Feria del Vino y la Castaña de Yunquera y la Oktoberfest de Málaga, Estepona y Alhaurín. Diversos mercadillos y rastros tradicionales como el Mercado Urbano del Soho, Muelle Uno, Fuengirola y Torremolinos completan las opciones de ocio para el fin de semana.

Un nuevo fin de semana comienza en la provincia de Málaga. Entre los planes que podrás encontrar, habrá mercadillos, exposiciones, ferias gastronómicas y actividades para niños, durante los días 23, 24 y 25 de octubre.

-‘Sueños Medievales’ en la Colonia Santa Inés de Málaga. La barriada viajará a la Edad Media del 23 al 25 de octubre con la séptima edición de este evento, antes conocido como ‘Sueños Colonos’. Las actividades, gratuitas y dirigidas a todos los públicos, comenzarán el viernes 23 a las 17:30 horas con la apertura del zoco y un pasacalles. El sábado 24, el zoco abrirá a las 11:00 horas, junto con la ludoteca y los espacios de juegos tradicionales.

-Mercado Urbano del Soho en Málaga. La calle Tomás Heredia acoge este domingo 25 de octubre una nueva edición del Mercado Urbano del Soho, un mercadillo al aire libre que reúne a artesanos, diseñadores y pequeños creadores locales. De 11:00 a 19:00 horas.

-Mercado de las Flores en Plaza Mayor. El centro comercial Plaza Mayor, en Málaga, acoge una nueva edición de este mercado al aire libre durante el fin de semana, un espacio dedicado a la artesanía, el diseño y las marcas locales.

-Exposición fotográfica ‘Momentos’ en Málaga. La Alameda Principal acoge hasta el 6 de noviembre esta muestra itinerante de fotografía que reúne imágenes de algunos de los acontecimientos y protagonistas más relevantes de los últimos 50 años.

-Carmen Linares en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga. La cantaora ofrecerá un concierto este viernes 23 de octubre, a las 19:30 horas, dentro de la programación especial organizada por Fundación Unicaja para celebrar el 50 aniversario del Museo de Artes y Costumbres Populares.

-‘Música… en tu zona’ en Málaga. El ciclo de conciertos gratuitos al aire libre llega a su recta final este fin de semana. El viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, la plaza de la Inmaculada de Churriana acogerá a The Jazz Cinema Project, con un recorrido por la música de la Edad de Oro de Hollywood. El sábado 24, también a las 19:00 horas, el Parque de Huelin será el escenario del Arturo Serra Trío, que reinterpretará la banda sonora de Taxi Driver. El ciclo concluirá el domingo 25 en el Parque San Rafael, en Cruz de Humilladero.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-‘El hijo de la cómica’ en el Teatro del Soho. José Sacristán regresa a Málaga del 22 al 25 de octubre con este monólogo en homenaje al actor Fernando Fernán-Gómez. Sacristán firma la adaptación y la dirección, además de protagonizar esta propuesta teatral que podrá verse cada día a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles desde 25 euros.

-Fig Oktoberfest en Málaga Fórum. Málaga Fórum acoge hasta este sábado una nueva edición de la Fig Oktoberfest, una cita inspirada en la tradicional fiesta alemana de la cerveza. La programación combina degustaciones y gastronomía con música en directo y actividades infantiles.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Planes en la provincia

-Festival del Queso y el Vino en Mijas Pueblo. Celebra del 23 al 25 de octubre la octava edición de este festival gastronómico en la céntrica plaza Virgen de la Peña. La cita reunirá a una veintena de negocios de hostelería locales y productores de queso de la provincia de Málaga, en una propuesta para disfrutar de los productos artesanales y la gastronomía del municipio.

-Feria del Vino y la Castaña de Yunquera. Yunquera celebra los días 24 y 25 de octubre una nueva edición de esta fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, que pone en valor los productos y las tradiciones de la Sierra de las Nieves. Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la gastronomía local con degustaciones de chicharrones, aceitunas y vino mosto, además de los tradicionales buñuelos con chocolate.

-‘Búsqueda del Tesoro’ con mascotas en Marbella. Marbella organiza el próximo domingo 25 de octubre una actividad para disfrutar en familia junto a los animales de compañía. Comenzará a las 10:00 horas en el templete Antonio Gil Guerrero ‘El Nejo’, en el parque de Arroyo de la Represa. Desde allí, los participantes recorrerán algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad mientras buscan pistas con sus mascotas hasta encontrar el tesoro final: un cheque para canjear por productos en una tienda de animales de Marbella.

-Festival Marbepop en Marbella. Marbella celebra el próximo sábado 24 de octubre una nueva edición de Marbepop, el festival musical que este año conmemora su 40 aniversario. La cita tendrá lugar a partir de las 16:00 horas en el parque de la Represa.

-Festibeer en Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre celebra del 23 al 25 de octubre la quinta edición de Festibeer, su festival de la cerveza inspirado en el Oktoberfest alemán. El recinto ferial reunirá más de una veintena de marcas de cervezas artesanas, nacionales y de importación, además de puestos de comida y foodtrucks.

-Feria de Orquídeas y Plantas de Colección en Estepona. Los exteriores del Parque Botánico-Orquidario reunirán una selección de orquídeas y plantas de colección poco habituales, que los visitantes podrán descubrir y adquirir. La cita, con entrada gratuita, está dirigida tanto a aficionados a la jardinería como a quienes quieran conocer nuevas variedades de plantas.

-Oktoberfest de Estepona. El entorno de El Mirador del Carmen será el escenario de la gastronomía, la música y el entretenimiento.

-Verbena solidaria ‘Rincón contra el Cáncer de Mama’. Rincón de la Victoria celebra el próximo sábado 24 de octubre una jornada solidaria bajo el lema ‘Juntos somos más fuertes’ para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. La cita tendrá lugar en la plaza Al-Ándalus, de 11:00 a 23:00 horas.

-Festival Arteatro en Pizarra. Pizarra celebra del 19 al 25 de octubre una nueva edición de Arteatro, una cita cultural que llevará las artes escénicas a distintos espacios del municipio. Las actuaciones se desarrollarán en centros educativos, la Casa de la Cultura y las plazas de la Cultura, del Ayuntamiento y de la Diversidad.

-Festival Itinerante de Verdiales en Riogordo. Este domingo 25 de octubre, el encuentro reunirá a siete pandas de los tres estilos verdialeros, en una jornada dedicada a la música, el baile y el folclore malagueño.

-Ruta de Letras Flamencas en Monda. El próximo sábado 24 de octubre esta iniciativa une cultura, patrimonio y turismo para poner en valor la tradición flamenca del municipio. La actividad culminará en la plaza de la Constitución con una actuación de la Peña Flamenca Alcazarín.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.