Una de las imágenes del valle compartida en el anuncio.

Una de las imágenes del valle compartida en el anuncio. Workaway

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Se buscan voluntarios para ayudar en una finca ecológica de Málaga a cambio de alojamiento gratis

Según la época, toca cuidar los árboles frutales, trabajar en la huerta o atender a los animales, entre otras tareas.

Más información: Buscan voluntarios para la conservación del Parque Nacional Sierra de las Nieves: alojamiento y gastos incluidos

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Dos hermanos buscan voluntarios a través de la plataforma Workaway para colaborar en una finca ecológica situada cerca de Alozaina, en la Sierra de las Nieves (Málaga).

A cambio de la ayuda en tareas agrícolas, cuidado de animales y ecoconstrucción, la finca ofrece alojamiento gratuito en dormitorios compartidos, autocaravana o espacio para acampar.

El proyecto abarca cultivos de frutos subtropicales, olivares y huertas ecológicas, promoviendo el aprendizaje en sostenibilidad y el intercambio cultural con excursiones por la zona.

En un valle tranquilo de la Sierra de las Nieves, a unos 5 kilómetros de Alozaina, dos hermanos sacan adelante una finca ecológica y buscan gente que quiera echar una mano durante una temporada.

A cambio ofrecen alojamiento y la posibilidad de vivir de cerca el día a día del campo, a través de la plataforma Workaway.

La finca disfruta de un clima casi subtropical, algo poco habitual en esta zona de la provincia, y eso se nota en lo que crece allí: mangos, aguacates, cítricos y hasta nogales pecanos, según relatan en el anuncio.

Hay además un olivar, huertas para el consumo propio y zonas de pasto para los animales. Todo el cultivo es ecológico. Entre los animales conviven caballos, burros, gallinas, perros y gatos.

Los hermanos explican que no hay una única tarea. Según la época, toca cuidar los árboles frutales, trabajar en la huerta, atender a los animales, echar una mano en proyectos de ecoconstrucción o cocinar para todos.

Por eso buscan personas responsables y con ganas de participar, más que con experiencia previa. Lo importante, dicen, es la actitud y las ganas de compartir.

La propuesta incluye también un componente de aprendizaje e intercambio cultural, por ello, quienes se incorporen podrán formarse en agricultura ecológica y ganadería, practicar español y francés, conocer la flora y la fauna de la zona y compartir conocimientos culinarios.

Los anfitriones organizan además expediciones para visitar los alrededores en compañía de otros voluntarios, según cuentan.

Sobre el alojamiento, la finca ofrece dormitorio compartido, una autocaravana o un espacio para instalar tienda de campaña propia, además de plazas para furgonetas. La cocina, el baño y el salón comunitario son de uso compartido.

El entorno es otro de los reclamos. Desde la finca parten varios senderos que permiten hacer trekking y que enlazan con el Parque Natural Sierra de las Nieves, y el propio valle cuenta con un río donde refrescarse en los días de más calor, según detallan.

Alozaina, el núcleo urbano más cercano, dispone de conexión en autobús con Málaga y la costa, así como con Ronda. Los interesados pueden ponerse en contacto con los anfitriones a través de su perfil en Workaway.info.