La Reina Sofía, en una imagen de archivo. Raúl Terrel / Europa Press

El restaurante donde para a comer la Reina Sofía: pescados y mariscos a buen precio en pleno paseo marítimo

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LO ESENCIAL Las claves La reina Sofía acude habitualmente al restaurante Rocamar durante sus visitas a Málaga, habiéndolo visitado por última vez en la Semana Santa de 2024. El chiringuito está situado en el paseo marítimo Antonio Banderas, en la zona de Huelin, y se especializa en pescaíto frito y mariscos. Los espetos de sardinas son una de las especialidades favoritas de la reina emérita, quien ha felicitado personalmente al espetero del local. El restaurante ofrece productos frescos a precios accesibles, además de contar con platos tradicionales como arroz caldoso, porra antequerana y gazpachuelo.

La reina Sofía ha visitado Málaga en diversas ocasiones, y en sus paradas en la ciudad no duda en acudir a pie de playa. A la hora de comer, suele elegir uno de los chiringuitos más famosos de la zona Oeste.

Su última visita fue en Semana Santa de 2024, cuando disfrutó de un Jueves Santo completo, presidiendo el acto del desembarco de la Legión Española y el traslado del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. Seguidamente, acudió a uno de los restaurantes del paseo marítimo Antonio Banderas, situado en la zona de Huelin.

Se trata del restaurante Rocamar, un clásico entre los chiringuitos de la costa malagueña. Desde el restaurante se muestran orgullosos por recibir a la reina emérita en varias ocasiones.

En su perfil de Instagram, cuentan que hay varios platos que le "encantan" a Sofía, haciendo mención especial a sus espetos de sardinas.

La emérita le ha dado la enhorabuena al espetero del negocio en primera persona durante sus visitas. "Eternamente agradecidos y encantados de que nos haya vuelto a elegir, que viva doña Sofía", detallan en su perfil.

Especializado en pescaíto frito, mariscos, raciones varias, arroz caldoso, espetos de sardinas y de otros pescados más grandes, todos sus productos son "frescos de alta calidad y a precios inmejorables", según se explica en su web.

Las sardinas son su plato fuerte: "unos espetos jugosos y bien asados, al estilo típico de la costa, con sal y limón". Variedad de ensaladas frescas, raciones de adobo, salmonetitos, calamaritos y boquerones. Mariscos como las almejas salteadas, las vieiras, las conchas finas o los carabineros. También deliciosas paellas y arroces, destacando el arroz caldoso con bogavante.

Para acompañar, cerveza o vino. Ponen la guinda del pastel cualquiera de los postres caseros que elaboran en su cocina, sin olvidar su oferta de coctelería para las sobremesas.

La carta incluye otras propuestas típicas de la cocina malagueña, como la ensaladilla rusa, la porra antequerana, berenjenas fritas o gazpachuelo malagueño. Para los amantes de la carne, múltiples opciones como las hamburguesas, el entrecot, la presa ibérica y la pechuga de pollo.