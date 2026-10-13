Imagen de la Sierra de las Nieves. Diputación de Málaga

Buscan voluntarios para la conservación del Parque Nacional Sierra de las Nieves: alojamiento y gastos incluidos

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LO ESENCIAL Las claves SEO/BirdLife busca voluntarios para participar en la conservación del Parque Nacional Sierra de las Nieves durante tres fines de semana entre octubre y noviembre de 2026. El programa cubre el alojamiento, el transporte y la manutención de los participantes durante cada jornada de voluntariado. Las actividades se realizarán en El Burgo, Ronda-Parauta y Tolox, e incluirán el seguimiento de fauna, la eliminación de trochas y la recuperación del patrimonio etnográfico. No se exige formación especializada, pero se requiere un buen estado de forma física para realizar caminatas por montaña y un interés básico por la naturaleza.

El Parque Nacional Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, busca voluntarios para trabajar en su conservación. SEO/BirdLife ha abierto la convocatoria de voluntariado de 2026 con turnos de fin de semana que recorrerán varios de los municipios que rodean este espacio de montaña.

En concreto, Ronda, El Burgo y Tolox. Las tareas combinan la protección de la flora y la fauna con la recuperación de elementos del patrimonio tradicional de la sierra.

Los turnos son independientes, de modo que cada persona puede apuntarse a uno o a varios. Cada uno se desarrolla desde la tarde del viernes hasta la tarde del domingo y, según detalla la organización, incluye alojamiento, transporte y manutención durante todo el periodo.

La primera será del 23 al 25 de octubre en El Burgo, donde los voluntarios revisarán y harán seguimiento de cajas nido y retirarán protectores en la zona de la Ventilla.

Del 6 al 8 de noviembre se volverá a Ronda-Parauta para eliminar trochas, esos senderos abiertos al margen de los caminos oficiales, y para seguir retirando protectores.

El ciclo se cerrará del 20 al 22 de noviembre en Tolox, con trabajos de recuperación del patrimonio etnográfico y de refugios de murciélagos.

SEO/BirdLife advierte de que no todas las actividades se realizarán en cada fin de semana, por lo que conviene consultar el calendario antes de inscribirse.

La entidad recuerda que las tareas se desarrollan en un parque nacional de montaña y que, en algunos casos, exigen largas aproximaciones a pie.

Por eso pide a los interesados que estén en buen estado de forma, ya que hay que caminar, y que tengan un mínimo interés por la naturaleza, las aves y la conservación de la flora y la fauna en general. No se menciona ningún requisito de formación especializada.

La convocatoria forma parte del programa de voluntariado que SEO/BirdLife mantiene desde hace casi veinticinco años en la Red de Parques Nacionales.

Este año, además de en Sierra de las Nieves, la organización desarrolla actuaciones en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Doñana, la Sierra de Guadarrama y la finca Quintos de Mora, en Toledo.

En el parque malagueño, el trabajo se centra en el mantenimiento de antiguas repoblaciones de especies forestales como el pinsapo y la encina, y en la consolidación de su legado etnográfico.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de SEO/BirdLife, en la ficha dedicada al voluntariado en el Parque Nacional Sierra de las Nieves 2026.