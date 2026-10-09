Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos, ferias y festivales gastronómicos en los pueblos

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LO ESENCIAL Las claves Málaga capital ofrece opciones culturales destacadas como exposiciones en el Museo Carmen Thyssen, Fundación Unicaja, y la obra dirigida por Ernesto Caballero en el Teatro del Soho. Los amantes del motor y la tecnología pueden visitar la retrospectiva Maison Mesa en el Museo del Automóvil o la muestra de LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego. La provincia se llena de celebraciones populares con la Feria del Rosario en Fuengirola, la Fiesta en el Aire de Arriate y el Festival de la Hispanidad en Marbella. Varios municipios celebran su propio Oktober Fest y fiestas de la cerveza, acompañados de mercados, ferias tradicionales de ganado y mulos, y rastros locales.

Comienza el fin de semana en Málaga con muchos planes y con un puente por delante con motivo del Día de la Hispanidad. Habrá mercadillos, fiestas gastronómicas en los pueblos, actividades para niños y otros eventos. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 9, 10, 11 y 12 de octubre.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Largo viaje hacia la noche, en el Teatro del Soho. El Teatro del Soho CaixaBank acoge los días 9 y 10 de octubre esta obra de Eugene O’Neill, considerada una de las grandes piezas del teatro del siglo XX. La versión, dirigida por Ernesto Caballero, está protagonizada por Carlos Hipólito junto a Mapi Sagaseta, Álex Villazán y Nicolás Illoro.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Los Ribalta y el barroco naturalista. Siguiendo la línea temática de exposiciones como Fieramente humanos (2023) y Zurbarán. Santas (Sala Noble, 2025), esta exposición continuará explorando la representación de la imagen religiosa en el barroco español.

Planes en la provincia

-Feria del Rosario de Fuengirola. Fuengirola celebra del 6 al 12 de octubre su tradicional Feria del Rosario, una de las grandes citas del calendario festivo de la ciudad. El recinto ferial acogerá durante una semana casetas, atracciones, música y actividades para todos los públicos, con actuaciones de artistas como Marta Sánchez, David Bustamante y Antonio José, además de una Noche Joven con Los 40 Sessions.

-Festival de la Hispanidad de Marbella. Marbella celebra del 9 al 12 de octubre la tercera edición de este festival en el Parque de La Represa, con una programación que reúne gastronomía, música, folclore y tradiciones de distintos países de Latinoamérica. Durante cuatro jornadas, los visitantes podrán disfrutar de platos típicos, productos artesanales, actuaciones musicales, bailes populares y actividades para todos los públicos.

-Fiesta en el Aire de Arriate. Arriate celebra del 9 al 11 de octubre el 20º aniversario de su Fiesta en el Aire, una cita que combina música, arte y cultura durante tres jornadas. El programa contará con actuaciones de artistas y grupos como Medina Azahara, Kiko Veneno y No Me Pises Que Llevo Chanclas.

-Feria del Ganado en Villanueva de Tapia. Celebra del 10 al 12 de octubre su 156ª Real Feria de Ganado con un amplio abanico de actividades.

-Feria del Libro de Torremolinos. La avenida Marifé de Triana acoge hasta el domingo 11 de octubre la Feria del Libro. Reunirá a escritores como Lola Pons, Juan Manuel Gil, Miguel Santamaría, Antonio Fontana e Isabel Bono, entre otros, y contará con coloquios, firmas de libros y otras actividades literarias.

-Oktober Fest de Benalmádena. Benalmádena celebra del 9 al 12 de octubre su Oktober Fest en la plaza de la Mezquita de Arroyo de la Miel, con cuatro jornadas de cerveza, gastronomía de inspiración alemana y música en directo. La programación incluye conciertos y actividades para todos los públicos, también con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

-Fiesta de la Cerveza de Torre del Mar. Torre del Mar celebra los días 10 y 11 de octubre una nueva edición de su Oktoberfest en la avenida Toré Toré, con apertura del recinto desde las 13:00 horas. La cita contará con música en directo, grupos tributo, actuaciones de baile y propuestas gastronómicas, en una fiesta para disfrutar en familia y con amigos.

-Fiesta de la Cerveza de Archidona. Archidona celebra del 9 al 11 de octubre su Fiesta de la Cerveza, que este año amplía su programación a tres jornadas frente a El Silo. La cita contará con cervezas nacionales e internacionales, gastronomía y atracciones infantiles, además de una propuesta musical inspirada en las discotecas que marcaron los años 80 y 90 en la comarca.

-Feria de la Mula de Arenas. Arenas celebra del 10 al 12 de octubre la 29ª edición de esta feria que rinde homenaje a la mula, un animal que durante años fue imprescindible para las labores agrícolas del municipio. El programa incluye exhibiciones, actuaciones musicales, concursos y entrega de premios durante todo el fin de semana.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.