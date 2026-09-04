Arrancan las Fiestas de la Victoria en Málaga: conciertos de El Kanka o María Peláe, verbena o taller de biznagas

Las claves

Las claves Generado con IA Las Fiestas de la Victoria en Málaga celebran el Día de Nuestra Señora de la Victoria con conciertos, verbena y actividades culturales. El evento incluye conciertos de artistas como El Kanka, María Peláe, Carlos Sadness y Besmaya en diferentes ubicaciones de la ciudad. El sábado los conciertos se celebran en la plaza de toros y el domingo habrá una verbena en el Parque San Rafael y un taller de biznagas en la fábrica de Cervezas Victoria. Las entradas para los conciertos y actividades tienen precios entre 12 y 17 euros, y el taller de biznagas cuesta 15 euros.

El 8 de septiembre es el Día de Nuestra Señora de la Victoria y es fiesta en Málaga capital. Cada año hay una misa especial y una procesión.

Este año, además, se ha querido ir más allá y hacer una fiesta mayor desde el punto de vista lúdico y cultural, recuperando una de las tradiciones de la ciudad.

Lo ha organizado Cervezas Victoria con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y se le ha llamado Fiestas de la Victoria.

Arrancó anoche en la fábrica de Victoria con un concierto de Besmaya y habrá una amplia agenda este viernes, sábado y domingo.

Este viernes el centro será La Térmica, con conciertos de Carlos Sadness, M.E.M.O, Nur Nur o Sike, entre otros.

El sábado la fiesta pasa a la plaza de toros, con los conciertos de JavyPablo, Tabletom, María Peláe y El Kanka.

Cartel de las Fiestas de la Victoria. Cervezas Victoria

El domingo toca ir al Parque San Rafael con una verbena que arrancará a las 12:00 y habrá varias actuaciones como las de María Oliva, Lidia Gómez o Raquel Framit, entre otras.

Para arrancar el día antes de irse a la verbena puede ir el domingo a las 11:00 a la fábrica de Cervezas Victoria a un taller de biznagas.

Puede consultar todo el programa y comprar las entradas para los conciertos en esta web.

El precio de los conciertos de la Térmica es de 12 euros, los de la plaza de toros 17 euros y el del taller de biznagas 15 euros.