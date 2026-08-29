Mueren 10 personas más al día de las que nacen en Málaga: la brecha se agranda cada vez más desde 2018

Las claves

Las claves Generado con IA En Málaga mueren 10 personas más al día de las que nacen, una tendencia que se mantiene desde 2018. El crecimiento poblacional de Málaga se debe casi exclusivamente a la llegada de migrantes, no a un aumento natural. La natalidad sigue cayendo y en 2024 se registró el menor número de nacimientos de la serie histórica, con solo 11.719 bebés. El envejecimiento de la población y la baja natalidad plantean retos para el futuro de las pensiones y los servicios públicos en la provincia.

Málaga está incrementando su población de forma constante y se espera que supere los dos millones de habitantes en los próximos años, superando incluso a Sevilla.

Pero ese crecimiento se debe a las migraciones, ya que Málaga es uno de los territorios que atrae más personas en España para residir tanto del extranjero como de otras provincias españolas.

No será, por tanto, por un crecimiento vegetativo positivo, es decir, que haya más nacimientos que muertes.

De hecho, está pasando lo contrario y es un fenómeno que se está repitiendo desde el año 2018.

Según los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de 2026 han nacido en Málaga 5.704 bebés, lo que arroja una media de 30 diarios.

Es un volumen similar al de los últimos cuatro años y se está muy alejado de ejercicios anteriores..

Por el contrario, entre enero y junio de 2026 han muerto en Málaga 7.563 personas, una media de 40 personas diarias. Mueren, por tanto, 10 personas más al día de las que nacen en Málaga.

Las tendencias son claramente opuestas. El número de nacimientos va a la baja y el de defunciones es creciente.

En el primer semestre de 2016, hace una década, se alumbraron 7.131 bebés en la provincia de Málaga. Fueron casi 1.500 más que ahora.

En el apartado de muertes ocurre lo contrario. Hace una década fallecieron en los seis primeros meses 6.449 personas, un millar menos que ahora.

Caída en picado de la natalidad

La natalidad lleva años cayendo en picado y no se encuentran soluciones hasta el punto que hay muchas parejas que prefieren tener un perro a un hijo.

Los datos son evidentes. En el último medio siglo ha habido dos grandes baby booms en Málaga. Uno se produjo tras la caída de la dictadura franquista, superando los 19.000 nacimientos anuales en 1975 o 1976.

No se volvió a superar la cifra de los 19.000 nacimientos hasta 2008, tras años de bonanza económica que desembocarían en la gran crisis financiera.

A partir de ahí la caída fue constante y prácticamente cada año se toca fondo. El Instituto Nacional de Estadística ofrece datos anuales actualizados hasta 2024 y fue el menor de toda la serie histórica con 11.719 nacimientos.

Falta por conocerse el dato consolidado de 2025 pero, teniendo en cuenta que en el primer semestre del pasado año hubo 5.659 nacimientos, la progresión lleva a unos 11.300 alumbramientos. Y en 2026 se va en la misma línea.

Mucho se ha escrito sobre las razones de esta baja natalidad: la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar, el creciente número de divorcios, las escasas ayudas públicas, una mayor tendencia hacia el individualismo...

Pero, la realidad, es que la natalidad es cada vez menor y nadie parece poder o querer ponerle freno. En Málaga mueren más personas de las que nacen desde 2018 y si esto no es un desierto es por la llegada masiva de personas de otros puntos.

Siempre se hace la broma de que si no hay nacimientos no habrá quién pague las pensiones públicas a medio plazo. Lo que está claro es que a este paso solo se podrá pagar con las aportaciones de los inmigrantes en un contexto marcado por un mayor envejecimiento de la población y mayores gastos públicos.