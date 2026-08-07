Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias en los pueblos, fiestas gastronómicas y mercadillos

Las claves

Las claves Generado con IA El fin de semana en Málaga ofrece numerosas actividades: ferias, fiestas gastronómicas, mercadillos y eventos culturales tanto en la capital como en la provincia. Destacan exposiciones en el OXO Museo del Videojuego, la Colección del Museo Ruso y el Museo Carmen Thyssen, así como el mercado de Muelle Uno. En la provincia se celebran festivales como Bocata Fest en Fuengirola, el Certamen Mundial de Jamón en Estepona y la Feria del Emigrante en Villanueva del Rosario. También hay mercadillos, ferias y espectáculos en municipios como Coín, Rincón de la Victoria, Mijas, Carratraca, Montejaque, Torremolinos y Jubrique.

Comienza un nuevo fin de semana en la provincia de Malaga. Ferias en los pueblos, fiestas gastronómicas, mercadillos y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 7, 8 y 9 de agosto.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Bocata Fest en Fuengirola. Los días 6 y 7 de agosto, el Castillo Sohail acoge la segunda edición de Bocata Fest, un festival gastronómico impulsado por Sabor a Málaga dentro de la programación de Marenostrum Fuengirola. El evento reunirá a siete cocineros con propuestas de bocadillos creadas en exclusiva para la cita y contará como chef invitado con Dani Carnero, del restaurante Kaleja, con una estrella Michelin.

-Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona. Del 7 al 16 de agosto, el Paseo Marítimo de Estepona acoge la XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona. Los asistentes podrán degustar platos de jamón por 5 euros y disfrutar de conciertos gratuitos durante toda la celebración.

-Feria del Emigrante en Villanueva del Rosario. Del 6 al 9 de agosto, Villanueva del Rosario celebra una nueva edición de la Feria del Emigrante, una fiesta que reúne a vecinos y visitantes con una programación de actividades, actuaciones y propuestas tradicionales para poner en valor la convivencia y la identidad del municipio.

-Feria de Agosto de Coín. Del 7 al 15 de agosto, Coín celebra su Feria de Agosto 2026 con una amplia programación para todos los públicos. El cartel musical incluye conciertos de Siempre Así, Mojinos Escozíos y Pepe y Vicio, además de actividades familiares, propuestas culturales y gastronómicas y los tradicionales actos en honor a la Virgen de la Fuensanta.

- 44ª edición del Festival de Verdiales de Villanueva de la Concepción. Tendrá lugar este sábado, 8 de agosto, y que volverá a convertir al municipio en punto de encuentro de las pandas, vecinos, visitantes y aficionados a esta tradición musical malagueña.

-Pasarela Flamenca Bezmiliana en Rincón de la Victoria. El 8 de agosto, la plaza Al Ándalus acoge la III Pasarela Flamenca Bezmiliana, un desfile que reunirá las creaciones de seis firmas de moda flamenca, cuatro de ellas del municipio. La cita comenzará a las 21:00 horas.

-Festival ‘Habana Vieja’ en Mijas Pueblo. Del 6 al 9 de agosto, la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo acoge la segunda edición del festival ‘Habana Vieja’, una cita dedicada a la cultura y la gastronomía cubanas. El evento comenzará cada día a las 18:00 horas y contará con un autobús lanzadera desde la Cantera para facilitar el acceso de los visitantes.

-The Burger Cup en San Pedro de Alcántara. Hasta el 9 de agosto, el bulevar acoge el festival gastronómico itinerante The Burger Cup, dedicado a la hamburguesa gourmet. El evento se celebrará de 19:00 a 01:00 horas y contará con música en directo, actividades para todas las edades y un ambiente familiar.

-Semana Cultural de Montejaque. El 8 de agosto, la Semana Cultural de Montejaque contará con la actuación de Los Tirantitos, que ofrecerán un concierto cargado de energía, frescura y buen humor dentro de la programación del municipio.

-Espectáculo ‘Dos Tamborileros’ en Carratraca. El 9 de agosto, Emilio Ortigosa participará en las fiestas patronales de Carratraca con su espectáculo ‘Dos Tamborileros’. La actividad comenzará a las 10:00 horas desde la Iglesia Nuestra Señora de la Salud y recorrerá las calles del municipio hasta el Arroyo de Las Cañas.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Festival de Poesía y Música ‘Abolongo’ en Jubrique. El 8 de agosto, Jubrique continúa la programación del III Festival de Poesía y Música ‘Abolongo’ con el concierto del cantante, compositor y escritor Huecco. La actuación tendrá lugar a las 00:30 horas en la Plaza de Andalucía.