Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y música

Concurso de Espetos Costa del Sol, en una imagen de archivo. Círculo de Empresarios Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA El ciclo ‘Música en tu Zona’ ofrece conciertos gratuitos en diferentes distritos de Málaga capital durante el fin de semana. La provincia acoge fiestas gastronómicas como la Fiesta del Gazpacho en Alfarnatejo y el Concurso de Espetos en Torremolinos. Exposiciones destacadas en Málaga incluyen la muestra sobre Anna Pávlova en el Museo Ruso y la exposición de Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen. Mercadillos, festivales y ferias animan localidades como Estepona, Marbella, Ronda y Villanueva del Rosario, con actividades para todos los públicos.

Llega un nuevo fin de semana en la provincia de Málaga vive un nuevo fin de semana. Mercadillos, exposiciones, festivales de música, ferias y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

-Ciclo ‘Música en tu Zona’ en Málaga. El ciclo ‘Música en tu Zona’ continúa con tres nuevos conciertos gratuitos en distintos distritos de la capital. El viernes 31 de julio actuará Calle Victoria en el Parque Héroes del Combate de Teatinos (Teatinos-Universidad); el sábado 1 de agosto será el turno de Benzú en el Auditorio Curro Román (Distrito Este); y el domingo 2 de agosto volverá Calle Victoria al Parque San Rafael (Cruz de Humilladero). Todos los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes en Alfarnatejo. El sábado 1 de agosto, Alfarnatejo celebra la XXIV edición de la Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes, una cita gastronómica en la que los vecinos elaborarán alrededor de 1.200 litros de este plato tradicional. El evento se ha consolidado como una de las celebraciones más singulares de la comarca de la Axarquía.

-Concurso de Espetos Costa del Sol en Torremolinos. El sábado 1 de agosto, la playa de Playamar acogerá la gran final del XII Concurso de Espetos Costa del Sol, una cita que pone en valor una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas de la provincia. El evento se celebrará de 18:00 a 00:00 horas, en la zona situada entre los chiringuitos Sal Marina y Casa Paco, y contará además con una espetada popular con bebida y espetos a precios populares.

-Pueblos blancos Music Festival. La Serranía de Ronda se prepara para acoger, del 30 de julio al 2 de agosto, la novena edición de Pueblos Blancos Music Festival, que reunirá a músicos procedentes de más de 25 países. El festival, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y de la Fundación Unicaja, se celebrará simultáneamente en Montejaque, Ronda y Cortes de la Frontera.

-Feria de Las Chapas en Marbella. Del 30 de julio al 2 de agosto, Las Chapas celebra su Feria y Fiestas 2026 con una programación que incluye actuaciones musicales, actividades tradicionales, competiciones deportivas y propuestas para todos los públicos, con el objetivo de fomentar la participación vecinal y la convivencia.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Festival Rocksario en Villanueva del Rosario. El 1 de agosto, Villanueva del Rosario celebra la 31.ª edición del festival de rock Rocksario en la plaza Nueva de Saucedo. El cartel estará formado por Poncho K, Furtivos del Rock, Scandal Jackson y DJ Blue, en una de las citas musicales más consolidadas del verano en el municipio.

-Fiesta Ochentera en Marbella. El 31 de julio, la barriada de La Patera acoge una nueva edición de la Fiesta Ochentera organizada por la Asociación de Vecinos Fernando de los Ríos. La cita tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el parque de la calle Juanar y permitirá revivir la música y el ambiente de los años 80.

-‘El sueño de las estrellas’ en Rincón de la Victoria. El 31 de julio, el Parque Arqueológico del Mediterráneo acogerá una nueva edición del programa Verano Estelar. Ciencia, Espacio y Sociedad con la actividad ‘El sueño de las estrellas’. La propuesta combinará música en directo, divulgación astronómica y patrimonio para ofrecer una experiencia inmersiva bajo el cielo de verano.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.