Estos son los 10 nombres favoritos para los recién nacidos en Málaga: Sofía y Manuel encabezan la lista

Las claves

Las claves Generado con IA Sofía y Manuel son los nombres más populares entre los recién nacidos en Málaga en 2025, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Julia destaca por su ascenso, saltando del puesto 12 al 4 en la lista femenina, mientras que Olivia y Alma también suben posiciones entre los nombres de niña. En la lista masculina, Manuel supera a Hugo, que cae al segundo lugar, y nombres como Thiago y Daniel muestran un notable avance en el ranking. El top 10 de nombres para niñas lo completan María, Lucía, Lola, Carmen, Martina, Vega y Alma; en niños, Leo, Mateo, Pablo, Martín, Alejandro, Daniel, Thiago y Álvaro.

Cada año, entre la avalancha de datos demográficos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía permite desgranar qué nombres han elegido los padres para sus hijos recién nacidos en cada provincia. En Málaga, los últimos datos publicados por el IECA sobre el año 2025 dibujan un mapa de tendencias con varios nombres consolidados y algunas novedades.

Entre las niñas, Sofía vuelve a situarse en lo más alto del ranking, con 159 registros y un 2,77% del total, frente a los 148 casos de 2024. Le siguen María (133 nacimientos, 2,32%) y Lucía (107, 1,86%), que repiten posición respecto al año anterior.

Las tres mantienen así el podio intacto por segundo año consecutivo, señal de que estos nombres se han asentado como valores seguros entre las familias de la provincia.

Julia ha protagonizado el ascenso más llamativo de la clasificación femenina: de ocupar el puesto 12 en 2024 (con 77 nacimientos) ha saltado hasta la cuarta posición en 2025, con 102 niñas registradas con ese nombre, ocho puestos de mejora en un solo año.

Le acompaña en su tendencia ascendente Olivia, que sube cuatro posiciones (del 9 al 5) con 92 nacimientos, y Alma, que entra con fuerza en el top 10 al escalar seis puestos, hasta la décima plaza, con 78 registros.

Vega, que en 2024 ocupaba la quinta posición, cae cuatro puestos hasta el noveno lugar, y Lola retrocede dos posiciones, del cuarto al sexto puesto, pese a mantener una cifra similar de nacimientos.

Martina también pierde un peldaño, situándose octava. Entre medias, Carmen completa la zona media de la tabla en séptima posición, con 79 nacimientos y una subida de tres puestos respecto al décimo lugar que ocupaba en 2024.

En la lista masculina, Manuel desbanca a Hugo como nombre más usado en los recién nacidos malagueños en 2025, con 129 registros (2,15%) frente a los 128 de Hugo, que cede el primer puesto y cae a la segunda posición con 117 nacimientos.

El resto del top cinco también se ha movido. Leo sube un puesto hasta la tercera plaza (116 nacimientos), Mateo retrocede a la cuarta posición (109) y Pablo completa el quinteto avanzando un puesto, con 101 registros. Justo por detrás, Martín cierra la primera mitad de la tabla en sexta posición, con 95 nacimientos y una ligera subida de un puesto respecto a 2024.

Más abajo en la tabla destaca la progresión de Thiago, que escala cinco posiciones —de la 14 a la 9—, y de Daniel, que sube dos puestos hasta la octava plaza.

Alejandro protagoniza el mayor descenso entre los nombres masculinos más frecuentes, cayendo dos posiciones hasta el séptimo lugar, el mismo retroceso que sufre Álvaro, que cierra el top 10 tras perder dos puestos respecto a 2024.

Top 10 nombres de recién nacidos en Málaga (2025)

Niña

Sofía María Lucía Julia Olivia Lola Carmen Martina Vega Alma

Niño