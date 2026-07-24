La radiografía de los divorcios en Málaga: suben a partir de los 45 años y se triplica la custodia compartida

Las claves

Las claves Generado con IA El número de divorcios en Málaga se mantiene estable, con 3.047 casos en 2023, una media de ocho diarios. Cada vez más divorcios se producen entre personas de 45 a 64 años, reflejando un cambio en el perfil de quienes se separan. La custodia compartida de los hijos casi se ha triplicado en la última década, llegando a 640 casos en 2023. El 80% de los divorcios son de mutuo acuerdo y cerca del 70% de las demandas son presentadas por ambos cónyuges conjuntamente.

No hay más divorcios que antes en Málaga, pero sí están cambiando tendencias. Hay dos muy claras: las parejas cada vez tienen menos aguante con el paso de los años y la custodia compartida empieza a ser algo común.

Empezando por el principio, el año pasado se firmaron 3.047 divorcios en la provincia de Málaga, es decir, una media de ocho diarios, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Hace una década, por ejemplo, se suscribieron 3.561. En los últimos diez años el volumen de divorcios anual ha oscilado entre los 2.634 de 2023 y los 3.796 de 2019.

Por tanto, ahora se está en una media. Ni mucho ni poco. El alto precio del alquiler y la compra de vivienda no ayudan precisamente a dar el salto a la independencia a matrimonios que están en un mal momento.

Un divorcio nunca es plato de buen gusto para nadie. Se suelen conocer más aquellas historias en las que los cónyuges acaban tirándose los platos a la cabeza porque es más llamativo, pero la realidad es que la mayoría son bastante sensatos.

De hecho, el número de divorcios no contenciosos, en los que ha habido acuerdo previo, representan el 80% del total. En número contante, el año pasado fueron 2.474 de los 3.047 totales. En los últimos doce años -la información facilitada por el INE- se sigue la misma línea.

Edad media y duración

La mayoría de matrimonios que terminan en divorcio tenían 10 o más años de duración hasta el punto de que representan el 65% del total con casi 2.000 casos.

Es también digno de mención que hay parejas que saben que su matrimonio no va a ir muy lejos prácticamente desde el inicio.

El año pasado hubo 108 divorcios de personas que llevaban menos de dos años casados. Igual hasta aún les quedaba algún regalo de boda por desenvolver en alguna esquina perdida.

En la edad media de los cónyuges al divorciarse sí se aprecia ese cambio de tendencia. Hace una década, por ejemplo, la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, que se divorciaban tenían entre 25 y 44 años.

Ahora, el mayor volumen se da entre las personas de 45 a 64 años. ¿Cuál es la causa? Seguro que a usted se le ocurren unas cuantas.

Entre ellas están que las parejas se casan cada vez más tarde; que cada vez se aguanta menos y las relaciones se rompen con más facilidad en cuanto vienen baches; y que, afortunadamente, la independencia económica y profesional de la mujer es mucho mayor que hace décadas cuando muchas dependían del sueldo de sus maridos.

Hijos, custodia y pensión

Lo más duro de un divorcio, desde el punto de vista emocional, judicial y económico, es cuando hay hijos.

La mitad de los matrimonios que se divorciaron el año pasado en Málaga no tenían hijos dependientes. Pero eso no quiere decir que no los tengan, es decir, dado que la edad media de los cónyuges es cada vez mayor, es también habitual que esos matrimonios sí tengan hijos, pero sean mayores de edad y no son contabilizados.

También hay matrimonios jóvenes que no han tenido descendencia porque no han podido o no han querido. Muchos, de hecho, prefieren tener perros a hijos y hay también legislación sobre la custodia de los animales de compañía.

No obstante, el año pasado se firmaron 890 divorcios en matrimonios que tenían dos o más hijos dependientes, el 30% del total.

Y cuando se habla de hijos hay dos elementos que saltan automáticamente a la palestra: custodia y pensión.

El mayor cambio en la última década se ha producido en el tema de la custodia de los hijos. En 2015, el juez le daba la custodia a la madre prácticamente de forma directa.

El dato es claro. En 2015 se dio la custodia a la madre en 1.444 casos, fue compartida en 230 y se le concedió al padre en 77 ocasiones.

En 2025 la custodia compartida casi se ha triplicado, pasando de esas 230 mencionadas a las 640. Compartir el cuidado de los hijos es más habitual, con cambios semanales entre padres y madres, dando más libertad a ambos progenitores. Las parejas piden cada vez más esta fórmula y los jueces la están aceptando.

Sin embargo, también hay que destacar que, si no hay custodia compartida, la responsabilidad se la sigue llevando la madre. El año pasado se concedieron 671 custodias a las madres y 70 a los padres.

La custodia y la pensión van de la mano. Al haber más custodias compartidas, se ha triplicado también que ambos sean los que mantengan a los hijos. Cuando no hay ese acuerdo, es el padre el que paga al tener la madre la custodia.

El año pasado, en 823 divorcios la persona designada para pagar la pensión alimenticia era el padre y en 60 casos la madre.

Otro dato importante que refleja el INE es quién presenta la demanda de divorcio. Casi en el 70% de los casos lo hacen los dos cónyuges de forma común y, si no, es más habitual que la presente la mujer que el hombre.