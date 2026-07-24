ES Fascinante desembarca en McArthurGlen Designer Outlet Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA ES Fascinante ha inaugurado una pop-up en McArthurGlen Designer Outlet Málaga para impulsar el talento creativo español. El espacio reúne marcas bajo el concepto "Curated Spanish Brands", destacando la creatividad, calidad y producción responsable. El proyecto está liderado por Valentina Suárez-Zuloaga y Margarita Ruyra de Andrade, con el objetivo de poner en valor el diseño Made in Spain. La propuesta permite a los visitantes descubrir moda, accesorios y diseño de diversas firmas en un solo lugar, acercando el diseño español a públicos locales e internacionales.

ES Fascinante ha abierto un nuevo espacio en McArthurGlen Designer Outlet Málaga para impulsar el talento creativo español.

La pop-up efímera reúne marcas bajo el concepto "Curated Spanish Brands", destacando por su identidad, creatividad, calidad y compromiso con la producción responsable.

El proyecto está liderado por Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y Margarita Ruyra de Andrade.

Ambas impulsaron la plataforma con el objetivo de poner en valor el diseño Made in Spain y acercarlo al público nacional e internacional.

Ubicado en la plaza central junto a Polo Ralph Lauren, el establecimiento nace como un punto de descubrimiento. En un único espacio, los visitantes pueden encontrar moda, accesorios y piezas de diseño de diversas firmas seleccionadas.

Frente al modelo monomarca tradicional, la propuesta permite descubrir distintos creadores y estilos en una sola visita. Su meta es ofrecer una visión contemporánea del diseño español y permitir a cada cliente construir una selección personal con piezas de diferentes firmas.

Valentina Suárez-Zuloaga, co-fundadora de ES Fascinante y directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, destaca que "este nuevo espacio nos permite acercar el talento creativo español a una audiencia muy diversa, formada tanto por clientes locales como por visitantes de todo el mundo que buscan propuestas con identidad, calidad y autenticidad".