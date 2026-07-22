De una expedición por Centroamérica a un espectáculo maya: el verano más inmersivo de Bioparc Fuengirola

El estreno del espectáculo nocturno Los Guardianes del Amanecer amplían las posibilidades para descubrir uno de los espacios de conservación más singulares de Andalucía. Junto a ello, nuevos hábitats y una especial programación estival permite al visitante vivir la naturaleza y su conservación.

Las claves

Las claves Generado con IA Bioparc Fuengirola amplía su recorrido con una nueva zona que recrea selvas y ecosistemas de Centro y Sudamérica, ofreciendo una experiencia inmersiva para los visitantes. El parque estrena "Los Guardianes del Amanecer", un espectáculo nocturno inspirado en la cultura maya, accesible mediante entrada independiente, que combina arte, música y efectos especiales. Bioparc destaca por su compromiso con la conservación de especies amenazadas, con recientes nacimientos de un gorila occidental de llanura, un orangután de Borneo y un perezoso. La oferta veraniega se completa con actividades educativas, encuentros con cuidadores y exhibiciones para toda la familia, promoviendo la educación ambiental y la zooinmersión.

Hay lugares que siempre ofrecen un motivo para volver. Bioparc Fuengirola es uno de ellos. Este verano, el parque presenta una renovada propuesta que invita a descubrirlo desde perspectivas completamente diferentes, combinando naturaleza, historia, conservación y espectáculo en una experiencia pensada para todos los públicos.

Coincidiendo con la temporada estival, Bioparc incorpora dos importantes novedades que transforman la visita. Por un lado, la gran ampliación del parque que transporta al visitante a los ecosistemas de Centro y Sudamérica a través de un recorrido inmersivo. Por otro, el estreno deLos Guardianes del Amanecer, un espectáculo inspirado en la cultura maya que convierte las noches de verano en una experiencia única y que, por primera vez, puede disfrutarse mediante una entrada independiente, sin necesidad de realizar la visita al parque.

Dos propuestas diferentes que comparten un mismo objetivo: despertar la curiosidad, acercar la biodiversidad al público y demostrar que la conservación también puede emocionar.

Nuevas salas en Bioparc. Bioparc Fuengirola

Un viaje que continúa hacia Centro y Sudamérica

La recreación de las selvas de Centro y Sudamérica supone una nueva etapa en la evolución de Bioparc Fuengirola. Desde el primer momento, el visitante deja de ser un simple espectador para convertirse en el protagonista de una expedición que recorre algunos de los ecosistemas más sorprendentes del planeta.

El recorrido atraviesa arrecifes marinos, espacios dedicados a la navegación y a la exploración, acuarios amazónicos, exuberantes selvas tropicales y un espectacular aviario dominado por una recreación de la pirámide maya de Muyil. Cada espacio ha sido concebido para que naturaleza, divulgación y emoción formen parte de una misma experiencia.

Cartel de la nueva experiencia de Bioparc Fuengirola. Bioparc Fuengirola

Cuando cae el sol comienza otra aventura

Al anochecer, Bioparc vuelve a transformarse. La vegetación, la iluminación y los sonidos de la noche sirven de escenario paraLos Guardianes del Amanecer, una producción propia inspirada en el universo maya que combina interpretación, danza, música, efectos especiales y una cuidada puesta en escena.

La gran novedad es que el espectáculo cuenta conentrada independiente, permitiendo disfrutar exclusivamente de esta experiencia nocturna sin necesidad de acceder al parque durante el día. Una propuesta pensada tanto para quienes desean completar una jornada de vacaciones en la Costa del Sol como para quienes ya conocen Bioparc y buscan descubrir una faceta completamente nueva.

El resultado es una experiencia inmersiva que une entretenimiento, cultura y naturaleza en un entorno difícil de encontrar en otro espacio de ocio.

Un año marcado por la conservación

Más allá de las novedades, Bioparc Fuengirola continúa consolidándose como uno de los grandes referentes europeos en conservación de especies amenazadas. En los últimos meses, el parque ha protagonizado importantes hitos entre los que destacan el nacimiento de una cría degorila occidental de llanura, una de las especies más amenazadas del planeta; el nacimiento de unorangután de Borneo, símbolo de la lucha por la conservación de las selvas asiáticas; o la llegada de una nueva cría deperezoso, que vuelve a poner de manifiesto el compromiso del parque con la protección de la biodiversidad.

Estos logros convierten cada visita en una oportunidad para conocer de cerca animales que desempeñan un papel fundamental en los programas internacionales de conservación y comprender el trabajo que desarrolla Bioparc junto a instituciones de todo el mundo.

Tapires malayos en Bioparc Fuengirola. Bioparc Fuengirola

Mucho más que una visita

La experiencia se completa con actividades educativas para toda la familia, encuentros con cuidadores y exhibiciones de aves y mamíferos, donde el público puede descubrir las capacidades naturales de diferentes especies y conocer la importancia de su conservación a través de la educación ambiental.

Todo ello se desarrolla bajo el concepto de zooinmersión que caracteriza a Bioparc Fuengirola, donde la recreación de los hábitats naturales y la ausencia de barreras visuales permiten vivir una experiencia mucho más cercana y respetuosa con los animales.

Un verano para volver… o descubrirlo por primera vez

A estas dos grandes novedades se suma una completa agenda de actividades que convierte cada jornada en una experiencia diferente. Visitas guiadas a la Isla de Madagascar, micro visitas por los distintos hábitats del parque, encuentros con cuidadores, actividades educativas protagonizadas por aves y mamíferos o las tradicionales danzas africanas completan una programación diseñada para acercar al visitante a la naturaleza de una forma entretenida, participativa y educativa. Dos experiencias diferentes, unidas por un mismo propósito: emocionar, sorprender y recordar que conservar la biodiversidad es también una forma de construir el futuro.