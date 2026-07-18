Yellow, la tortuguita malagueña oráculo del Mundial, dicta sentencia para la final: "¡España, campeona del mundo!"

Las claves

Las claves Generado con IA La tortuga Yellow, del acuario Sea Life Benalmádena, ha pronosticado que España ganará la final del Mundial de fútbol frente a Argentina. Yellow ha acertado los resultados de los cinco partidos anteriores de la selección española en el campeonato, haciéndose viral por sus predicciones. El ritual consiste en que la tortuga elige entre platos con banderas de los finalistas y su comida favorita, el brócoli, para señalar al ganador. Yellow se ha convertido en una de las grandes atracciones del acuario y una auténtica embajadora del centro, especialmente entre los niños.

Nostradamus tiene 110 kilos, unos 30 años y vive bajo el agua en Benalmádena. Tal y como leen. Se llama Yellow, es una entrañable tortuguita verde y este sábado ha vuelto a hacer lo que mejor se le da fuera del agua: adivinar el futuro. Su veredicto para la final del Mundial de fútbol de este domingo no admite dudas: España levantará la copa frente a Argentina.

La tortuga Yellow se ha hecho viral en las últimas semanas ya que llega a la final con un pleno de 5 aciertos consecutivos en el campeonato, tras anticipar las victorias de la selección española frente a Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Un hito que recuerda al querido pulpo Paul, en el acuario Sea Life de Oberhausen, Alemania.

Aquel pulpo alcanzó fama mundial al acertar el 100% de los resultados de la selección alemana y la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica 2010. Tras su muerte, el acuario alemán habilitó una zona en su honor, mientras que la localidad gallega de O Carballiño lo nombró "amigo predilecto"

Yellow, adivina

El ritual, como ya es tradición en las grandes citas deportivas de Sea Life Benalmádena, se celebra a la hora del desayuno. Los cuidadores del acuario colocaron ante la tortuga 2 platos idénticos, cada uno identificado con la bandera de una de las selecciones finalistas y con un premio muy especial dentro: dos apetecibles trozos de brócoli, su alimento favorito, según ha explicado el acuario en un comunicado.

Tras unos instantes de expectación, y después de nadar por el tanque oceánico con la tranquilidad que la caracteriza, Yellow se dirigió decididamente hacia el plato situado bajo la bandera de España. Capturó el brócoli y, de paso, señaló a la Roja como su favorita para alzarse con el título mundial.

Desde Sea Life insisten en cada vídeo que suben a redes sobre que siempre ponen la misma comida en una bandera como en la otra. No hay trampa ni cartón.

Con esta nueva predicción, la tortuga mantiene intacta su fama de "oráculo" deportivo del acuario malagueño, un papel que despierta la curiosidad y las sonrisas de visitantes de todas las edades.

Los más pequeños la buscan con entusiasmo en cada visita. Más allá de sus dotes adivinatorias, Yellow es una de las grandes estrellas de Sea Life Benalmádena.

Su elegante nado por el tanque oceánico es uno de los mayores atractivos de las instalaciones y una de las imágenes que más agradan a quienes las visitan.

Desde el acuario recuerdan que este tipo de actividades forman parte del enriquecimiento ambiental de los animales, diseñadas siempre respetando su bienestar y aprovechando momentos habituales como la alimentación. Así, la tortuga se ha convertido en una auténtica embajadora del centro.

Queda por ver si vuelve a tener razón. La respuesta, este domingo. Si España gana, Yellow firmará su sexto acierto consecutivo y confirmará que nadie le gana en el mundo de las apuestas.