Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias marineras, mercadillos y gastronomía

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana ferias marineras, mercadillos, exposiciones y conciertos para todos los públicos en distintos barrios y municipios. Destacan las Fiestas Marineras en el Parque de Huelin, la Feria de El Palo, y conciertos gratuitos del ciclo ‘Música en tu Zona’ en diferentes distritos de la ciudad. En la provincia, se celebran ferias y festivales como el Festival de Verdiales en Comares, la Feria del Libro de Marbella y el ‘Finde en Blanco’ en Estación de Cártama. También hay mercadillos y rastros destacados en Málaga, Estepona, Torremolinos y Fuengirola, así como exposiciones culturales en museos como el Museo Ruso y el Carmen Thyssen.

Comienza un nuevo fin de semana con numerosos planes en la provincia de Málaga. Ferias, mercadillos, exposiciones, fiestas y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 17, 18 y 19 de julio.

-Feria de El Palo en Málaga. Del 14 al 19 de julio, la barriada de El Palo celebra su feria en honor a la Virgen del Carmen con una programación de actividades lúdicas, culturales y deportivas para todas las edades.

-Fiestas Marineras en el Parque de Huelin. Del 15 al 19 de julio, el Parque de Huelin acoge la XX edición de las Fiestas Marineras del distrito de Carretera de Cádiz. La programación incluye más de 30 actuaciones de música y baile, un mercado marinero con productos típicos y artesanales, talleres infantiles y, como novedad este año, una zona con asadores de parrilla argentina.

-Feria de Campanillas en honor a la Virgen del Carmen. Se celebrará del 16 al 19 de julio con actividades para todos los públicos. El recinto ferial, situado en los aledaños de la calle José Calderón, albergará actuaciones musicales, talleres y el tradicional homenaje a las personas mayores del distrito.

-Feria del distrito Teatinos-Universidad en honor a la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés. Se celebrará entre los días 16 y 19 de julio con actuaciones para todos los públicos. El programa incluye actuaciones musicales, homenajes a colectivos y mayores, la procesión en las calles de La Colonia Santa Inés y la concentración de coches clásicos.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Ciclo ‘Música en tu Zona’ en Málaga. Tres conciertos gratuitos en distintos distritos de la capital. El viernes 17 de julio actuará Benzú en el Parque de la Alegría (Ciudad Jardín); el sábado 18 será el turno de Calle Victoria en el Parque Virgen de las Cañas (Puerto de la Torre); y el domingo 19 cerrará la programación El Zurdo en la plaza de la Inmaculada (Churriana). Todos los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

-Concierto ‘Gershwin in Blue’ en el Teatro del Soho CaixaBank. El sábado y el domingo, la orquesta Larios Pop del Soho presenta el espectáculo ‘Gershwin in Blue’, con el joven pianista Marcos Castilla como solista en la interpretación de Rhapsody in Blue, bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Ciclo de conciertos ‘Julio Musical’ en la Alcazaba y Gibralfaro. Del 8 al 19 de julio, la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro acogen una nueva edición del ciclo de conciertos ‘Julio Musical’, bajo el título ‘Leyendas del Palacio’. La programación incluye ocho conciertos con propuestas que abarcan desde la música del universo de Harry Potter hasta ópera, jazz, piezas medievales y barrocas. Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros.

Planes en la provincia

-Feria de Rincón de la Victoria. Del 15 al 19 de julio, Rincón de la Victoria celebra su Feria 2026 con una programación en la que el talento local será el gran protagonista. Las fiestas contarán con actuaciones de Falete, Joana Jiménez, Tamara Jerez, Carlos Bravo y Ortigosa, además de recuperar el tradicional pasacalle de Gigantes y Cabezudos.

-Feria del Libro de Marbella. Abre sus puertas en el Paseo de la Alameda este 17 de julio y se prolongará hasta el 16 de agosto con actividades y eventos para toda la familia.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-XXIV edición del Festival de Verdiales de Comares. Contará con seis pandas de tres estilos distintos. La cita es este sábado en el Balcón de la Axarquía a partir de las 20,00 horas.

-Festival ‘Alameda Fest’ en Alameda. El 18 de julio acogerá el Málaga Music Rock, una jornada dedicada al rock dentro de la programación del festival, que reunirá a distintas bandas y artistas en el municipio malagueño.

-Finde en Blanco’ en Estación de Cártama. Del 16 al 19 de julio, el Centro Comercial El Cruce de Estación de Cártama acoge la XII edición del ‘Finde en Blanco’, una cita organizada por 14 establecimientos de hostelería. Durante cuatro días, restaurantes, heladerías y bares de copas se vestirán de blanco y ofrecerán un ambiente festivo con puestos de artesanía y sorteos de viajes, experiencias y bonos de consumo para quienes acudan vestidos de blanco y participen en la iniciativa.

-Musical ‘Aladino’ en Riogordo. El próximo 18 de julio, el recinto de El Paso de Riogordo acogerá la representación del musical ‘Aladino’, protagonizado por más de 150 escolares del CEIP Nuestra Señora de Gracia. El espectáculo contará con iluminación, sonido, escenografía y efectos especiales.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Guateque de Casarabonela. El 18 de julio, Casarabonela celebra la 12.ª edición de su tradicional Guateque, una cita que contará con música en directo, pasacalles y concursos. La programación comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta la madrugada.