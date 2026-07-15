Sonia, panadera con 20 años de experiencia: "El pan que mejor aguanta en verano es el que se conserva en plástico"

Las claves

Las claves Generado con IA Sonia, panadera con 20 años de experiencia, recomienda conservar el pan en bolsa de plástico en verano para evitar que se endurezca. En invierno, el pan se debe guardar en una talega y evitar el plástico, ya que puede acumular humedad y ponerse verde. El pan cateto y el integral son los que mejor aguantan, gracias a su mayor cantidad de masa madre y grano entero. El pan más vendido es la piña, aunque el integral gana popularidad por ser más saludable y tener menos azúcares.

El pan es el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Está presente en el desayuno, la comida, merienda y cena. Es ese algo que no puede faltar en la mesa.

Encima, hay para todos los gustos: blanco o integral, grande o pequeño, con o sin gluten. Pero es verdad que, pasados unos días y al aire libre, se vuelve duro e imposible de morder.

Sonia, panadera en la panadería y confitería 'Hermanos Castro' de Málaga desde hace dos décadas, revela la mejor forma de guardar el pan, tanto en invierno como en verano, para que dure unos días más.

"En verano, lo ideal es en una bolsa de plástico", comenta. Al meterlo en una bolsa de plástico, bien cerrado para que no le dé el aire, en especial los días de terral, es la mejor forma de evitar que se ponga duro.

En cambio, en invierno el pan se conserva mucho más tiempo. Eso sí, Sonia señala que en plástico no hay que meterlo "porque tendría mucha humedad y tiende a ponerse verde", apunta. En una talega sería el lugar perfecto.

Aunque no todos los panes duran lo mismo. De media, unos dos o tres días. Puede meterse en la nevera para que aguante un poco más, "pero tienden a salirle hongos", según Sonia.

¿El pan que mejor aguanta? "El cateto, siempre, porque lleva más masa madre y la harina es más dura", explica la panadera. Hay otro que también se cuela en la lista: el integral. Gracias a que lleva el grano entero, aguanta más tiempo.

El premio al pan más vendido se lo lleva la piña. A la gente le suele gustar lo que es un pan y una masa blanca. Sin embargo, el integral sube puestos en el ranking. "Por temas de salud le gusta bastante a la gente", comenta la mujer.

Sin duda, tras 20 años dedicados al pan, Sonia tiene favorito: el integral. Es mucho más sano, tiene menos azúcares y es el más puro, aunque también más complicado de encontrar.

Da igual que sea cateto, integral o piña, el pan es siempre un invitado en la mesa. Cada persona tiene su favorito, el pan es el acompañamiento perfecto o el protagonista de cualquier comida.