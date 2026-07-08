Málaga lanza su programa de actividades deportivas gratuitas este verano: más de 2.000 plazas disponibles
Se desarrollarán entre el 11 de julio y el 9 de agosto en distintos espacios de la ciudad.
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Las claves
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El Ayuntamiento de Málaga ofrece más de 2.000 plazas gratuitas en una docena de actividades deportivas entre el 11 de julio y el 9 de agosto.
Las actividades incluyen tiro con arco, pádel, vóley playa, pickleball, jugger, zumba, qi gong, yoga, una carrera popular, travesía a nado y regata de jábegas.
Como novedad, la Caminata Senderista Fotográfica cambiará su recorrido y se celebrará en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción el 31 de julio.
Las inscripciones se realizarán por orden hasta completar aforo a través de la web del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Deporte en Feria 2026', una iniciativa que ofrecerá más de 2.000 plazas gratuitas en una docena de actividades deportivas que se desarrollarán entre el 11 de julio y el 9 de agosto en distintos espacios de la ciudad.
Las actividades, dirigidas a personas de diferentes edades y niveles, incluyen disciplinas como tiro con arco, pádel, vóley playa, pickleball, jugger, zumba, qi gong y yoga.
Otras de las opciones son la Carrera Espeto Beach Running, la tradicional Travesía a Nado del Puerto y la Regata de Barcas de Jábega, esta última reservada a los equipos participantes en la liga provincial.
La principal novedad de esta edición será el cambio de recorrido de la 15.ª Caminata Senderista Fotográfica, prevista para el 31 de julio, que por primera vez se desarrollará por el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
Todas las actividades serán gratuitas y requerirán inscripción previa, salvo la regata de jábegas, que forma parte de una competición oficial.
Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción hasta completar aforo.
El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, ha presentado este miércoles el programa acompañado por representantes de los clubes deportivos colaboradores, destacando el objetivo de acercar la práctica deportiva a toda la ciudadanía durante las semanas previas a la Feria de Málaga.
El programa arrancará el 11 de julio con el torneo de tiro con arco en el Campo Manuel Lloreda y concluirá el 9 de agosto con la 66.ª Travesía a Nado del Puerto de Málaga.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.
Lista de actividades
- 11 de julio – Tiro con arco. Campo de tiro Manuel Lloreda. 80 plazas.
- 18 de julio – VII Torneo de pádel. Polideportivo Ciudad Jardín. Máximo 20 parejas.
- 19 de julio – Jugger (exhibición). Polideportivo Ciudad Jardín. Asistencia libre hasta completar aforo.
- 25 de julio – II Torneo de pickleball. Polideportivo Ciudad Jardín. 16 parejas (32 participantes).
- 28 de julio – Zumba. Parque Huelin. 70 plazas.
- 30 de julio – Qi gong. Muelle Uno (Centre Pompidou Málaga). 50 plazas.
- 30 de julio – Yoga. Explanada junto al Centre Pompidou Málaga. 100 plazas.
- 31 de julio – XV Caminata senderista fotográfica. Jardín Botánico-Histórico La Concepción. 100 plazas.
- 1 de agosto – Torneo de vóley playa. Playa de la Misericordia. Máximo 10 parejas por categoría.
- 7 de agosto – II Carrera Espeto Beach Running. Playa de la Misericordia. 500 corredores.
- 8 de agosto – LXIV Regata de barcas de jábega. Muelle nº 2 (Dársena de Guadiaro). Competición correspondiente a la Liga Provincial, con 58 tripulaciones.
- 9 de agosto – LXVI Travesía a Nado del Puerto de Málaga. Muelle nº 2 (Dársena de Guadiaro). 500 participantes.