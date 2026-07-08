Andrés Olivares lanza "Copiloto de Emociones", un servicio de acompañamiento emocional por 6 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA Andrés Olivares ha lanzado 'Copiloto de Emociones', un servicio de acompañamiento emocional disponible 24 horas al día por WhatsApp. El servicio ofrece conversación, escucha y apoyo emocional a cualquier persona, especialmente en momentos difíciles, por una suscripción de 6 euros al mes. Copiloto de Emociones no sustituye a profesionales sanitarios ni ofrece diagnósticos médicos, sino que proporciona un primer espacio de acompañamiento. Parte de la suscripción se destina a la Fundación Olivares, que apoya a niños con cáncer y sus familias; la plataforma ha sido desarrollada por la empresa malagueña Internal IA.

El conferenciante, escritor, presidente de la Fundación Olivares y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga, Andrés Olivares, ha presentado oficialmente Copiloto de Emociones, un innovador servicio de acompañamiento emocional disponible las 24 horas del día a través de WhatsApp, diseñado para que ninguna persona tenga que afrontar sola los momentos más difíciles de su vida.

El proyecto nace después de años acompañando a miles de personas y de una experiencia vital profundamente transformadora: el acompañamiento de su hijo Luis durante su enfermedad oncológica y su posterior fallecimiento.

A partir de ese dolor, Andrés Olivares decidió dedicar su vida a ayudar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento, incertidumbre o soledad.

Con esa filosofía nace Copiloto de Emociones, un espacio seguro, confidencial y accesible desde cualquier lugar del mundo, donde cualquier persona puede encontrar conversación, escucha, compañía y apoyo emocional en cualquier momento del día o de la noche.

"Hay momentos en los que no necesitamos que nos solucionen la vida. Solo necesitamos que alguien permanezca a nuestro lado", indica.

A diferencia de otros asistentes conversacionales, Copiloto de Emociones ha sido entrenado específicamente para acompañar desde la empatía, el respeto y la escucha, manteniendo siempre un lenguaje humano y cercano.

Es importante destacar que Copiloto de Emociones no sustituye en ningún caso a psicólogos, psiquiatras ni a otros profesionales sanitarios, ni realiza diagnósticos médicos ni prescribe tratamientos. Su objetivo es ofrecer un primer espacio de acompañamiento emocional cuando la persona necesita hablar, sentirse escuchada o encontrar un apoyo en momentos de dificultad.

El servicio está disponible mediante una suscripción de 6 euros al mes, con conversaciones ilimitadas y acceso permanente durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Parte de cada suscripción se destina directamente a la Fundación Olivares, entidad que desde hace años acompaña a niños con cáncer y patologías crónicas complejas, así como a sus familias, desarrollando programas de humanización hospitalaria y apoyo emocional.

Copiloto de Emociones es un proyecto de innovación tecnológica con sello malagueño. La plataforma que hace posible este servicio ha sido desarrollada por la empresa malagueña Internal IA, especializada en soluciones de inteligencia artificial.