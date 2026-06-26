Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias en la provincia y actividades para toda la familia

Las claves

Las claves Generado con IA El fin de semana en Málaga ofrece ferias, festivales, mercadillos, exposiciones y actividades familiares en diversos puntos de la provincia. Destacan la programación del Orgullo 2026, el festival Cirkorama de circo contemporáneo y el espectáculo 'Kurios' del Circo del Sol en la capital. Hay exposiciones en museos como el OXO Museo del Videojuego, el Museo Ruso, el Museo Carmen Thyssen y el Museo del Automóvil y la Moda. En la provincia se celebran la Feria de Las Lagunas en Mijas, la Romería de San Juan en Algatocín, la romería de la Virgen del Rosario en Faraján y mercadillos en Torremolinos y Fuengirola.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga con numerosos planes en la provincia. Mercadillos, festivales de música, exposiciones y otras citas para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 26, 27 y 28 de junio.

-Programación del Orgullo 2026 en Málaga. El acto central tendrá lugar el sábado 27 de junio con una manifestación que partirá a las 19:00 horas desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de la Merced. Tras la lectura del manifiesto, prevista para las 20:00 horas, se celebrará una fiesta con actuaciones de Kika Lorace, Dafne Mugler, Suhaula Conache, Shayla 007, DJ Danny Ruiz y la artista malagueña Eskarnia, con Alice Wonderland como maestra de ceremonias.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Festival ‘Cirkorama’ en la provincia de Málaga. El festival de circo de la Diputación de Málaga, Cirkorama, celebra su décima edición del 18 al 28 de junio, consolidándose como un referente del circo contemporáneo en Andalucía. Esta edición especial contará con compañías nacionales y artistas internacionales, que ofrecerán espectáculos, formación y acciones de mediación cultural tanto en la capital como en distintos municipios de la provincia.

-Espectáculo homenaje a Pedro Almodóvar con Pasión Vega en el Teatro del Soho CaixaBank. Los días 25, 26 y 27 de junio, Pasión Vega, junto a Moisés P. Sánchez Quartet, ofrecerá en el Teatro del Soho CaixaBank un emocionante homenaje al universo cinematográfico de Pedro Almodóvar. El espectáculo incluirá la reinterpretación de canciones icónicas como ‘Un año de amor’, ‘Volver’, ‘Cucurrucucú Paloma’, ‘A tu vera’ o ‘Ne me quitte pas’, entre otras.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Exposición “Mis ojos, mi mar” de Manu Garrido en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. La muestra temporal del artista malagueño podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del museo, con una propuesta expositiva que invita al público a adentrarse en su universo creativo.

-Espectáculo ‘Kurios’ del Circo del Sol en Málaga. El Circo del Sol vuelve a Málaga con su espectáculo ‘Kurios’, que podrá verse hasta el próximo 5 de julio en la gran carpa instalada en el recinto ferial de Cortijo de Torres. Entradas desde 49 euros.

Actividades en la provincia

-Feria de Las Lagunas en Mijas. La Feria de Las Lagunas recupera el tradicional paseo a caballo por las calles del núcleo y ubica la feria de día en el cortijo Lagar Don Elías. El alumbrado oficial del recinto tendrá lugar el miércoles 24 de junio a las 20:00 horas, mientras que la tradicional trilla se celebrará el domingo 28 a las 11:00 horas.

-Romería de San Juan 2026 en Algatocín. Del 26 al 28 de junio, Algatocín celebrará la Romería de San Juan 2026, una cita que busca recuperar una antigua tradición vinculada a las jornadas de convivencia en el entorno del río Genal. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Algatocín y el Camping Genal, se desarrollará en la Vega de la Curtida. La programación arrancará el viernes 26 a las 18:00 horas con las tradicionales carreras de cintas en moto.

-Romería en honor a la Virgen del Rosario en Faraján. El sábado 27 de junio, Faraján celebrará su tradicional romería en honor a la Virgen del Rosario, una jornada festiva y de convivencia que se organiza desde 1999. Los romeros y romeras iniciarán el camino a las 09:30 horas desde la Plaza de Andalucía, acompañando a la carreta tirada por bueyes que portará la imagen de la Virgen del Rosario por el entorno natural del municipio.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.