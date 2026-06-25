Hito en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga: superan el millón de visitantes

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha superado el millón de visitantes desde su apertura en 2010. El museo exhibe 97 vehículos históricos y 350 piezas exclusivas de moda, consolidándose como referente cultural y de eventos en Málaga. Entre sus iniciativas destacan el MAM Fashion Forum, la Caravana Solidaria y exposiciones culturales temporales. El MAM ha recibido por tercer año consecutivo el reconocimiento Travellers' Choice de Tripadvisor y figura entre las 100 atracciones mejor valoradas de España.

Abrió en septiembre de 2010 con la ilusión del portugués Joao Magalhaes de mostrar su gran colección de vehículos de todas las décadas a todos los malagueños y turistas.

Hoy día, 16 años después, aquella apuesta ha sido todo un éxito. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha superado el millón de visitantes y se ha convertido en uno de los centros de referencia para la organización de todo tipo de eventos.

Exponen 97 vehículos históricos y 350 piezas exclusivas de moda. Además, su equipo, encabezado por Elvira Carrera y Mar González, está todo el día dándole vueltas a la cabeza para llevar a cabo proyectos nuevos.

Entre ellos están el MAM Fashion Forum, que celebró el pasado mes de abril su quinta edición, la Caravana Solidaria, que alcanzó este año su décimo encuentro benéfico, o exposiciones culturales temporales.

Mar González y Elvira Carrera, co-directoras del MAM.

"Es un hito histórico que refleja la consolidación del Museo del Automóvil y la Moda como una propuesta cultural única dentro y fuera de Málaga. La llegada al millón de personas que han visitado nuestro espacio supone mucho más que una cifra. Representa el reconocimiento de un proyecto cultural que ha apostado por la excelencia, la conservación del patrimonio y la innovación expositiva, ofreciendo una experiencia capaz de emocionar tanto a aficionados al motor como a amantes de la moda, la historia, el diseño y la cultura”, destacan González y Carrera.

El espacio museístico del MAM ha obtenido por tercer año consecutivo el reconocimiento Travellers' Choice de Tripadvisor, una distinción basada en las valoraciones realizadas por los usuarios de la plataforma.

Asimismo, el museo ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de Tripadvisor sobre las principales atracciones y actividades de Málaga, únicamente por detrás de la Alcazaba. En el ámbito nacional, figura entre las 100 atracciones mejor valoradas de España por los usuarios de la plataforma, por delante del resto de espacios museísticos de la capital malagueña.