McArthurGlen Málaga traslada la esencia de la Costa del Sol a Madrid para inaugurar la temporada de verano

El espacio madrileño Casa Chamberí se ha convertido en un oasis andaluz para celebrar la experiencia de compras premium que ofrece el destino malagueño.

Las claves

Las claves Generado con IA McArthurGlen Designer Outlet Málaga inaugura la temporada de verano llevando la esencia de la Costa del Sol a Madrid con un evento exclusivo en Casa Chamberí. El outlet ofrece una experiencia de compras premium con marcas nacionales e internacionales y descuentos de hasta el 70% durante todo el año, junto a una variada oferta gastronómica. El evento contó con la interiorista Blanca Barrera-Cuadra y la estilista Ana Casasnovas, quienes compartieron consejos sobre tendencias y cómo preparar el armario perfecto para el verano. La firma Tumi mostró trucos prácticos para hacer la maleta ideal de vacaciones, destacando la organización y el cuidado de las prendas para viajar con estilo.

Con la mirada puesta en las ansiadas vacaciones, McArthurGlen Designer Outlet Málaga da el pistoletazo de salida a la temporada estival reuniendo a perfiles destacados de la sociedad española en una jornada donde las tendencias y el estilo de vida han brillado con luz propia. El centro se consolida así un año más como el punto de encuentro imprescindible para los expertos y amantes de la moda en el sur de España.

Un destino de compras premium en el corazón de la Costa del Sol

Ubicado en uno de los enclaves más privilegiados del sur de nuestro país, McArthurGlen Designer Outlet Málaga ofrece mucho más que una simple jornada de compras; propone una experiencia de cliente inigualable. Su diseño al aire libre, con sombreadas avenidas, elegantes plazas y una arquitectura que rinde homenaje a la estética local, invita a pasear de forma relajada mientras se disfruta del insuperable clima andaluz.

El espacio reúne una cuidada y variada oferta de marcas premium, tanto nacionales como internacionales, que abarcan desde las últimas tendencias en moda y accesorios hasta propuestas de belleza y artículos para el hogar. El gran atractivo para sus visitantes es la posibilidad de acceder a estas codiciadas firmas con descuentos de hasta un 70 % durante todo el año. Junto con su oferta gastronómica, la visita se convierte así en un plan de ocio integral y en el broche de oro perfecto para cualquier escapada a la Costa del Sol.

Un oasis andaluz y las claves de estilo para estas vacaciones

Para acercar esta experiencia única al público madrileño, McArthurGlen transformó el exclusivo espacio de Casa Chamberí en un auténtico refugio del sur. La jornada contó con la reconocida interiorista Blanca Barrera-Cuadra como anfitriona. Su exquisito gusto quedó reflejado en un rico catering de estilo andaluz, servido de manera impecable sobre vajilla de la firma Le Creuset.

Evento en Madrid de McArthurGlen Málaga.

La moda, esencia misma de McArthurGlen, tuvo un papel central gracias a la participación de la estilista Ana Casasnovas. Durante el evento, la experta compartió su visión sobre las tendencias de la temporada, enseñando a los asistentes a seleccionar las mejores prendas para construir un fondo de armario veraniego versátil, fresco y sofisticado. Con marcas que se encuentran en el centro, como Beatriz Furest, Maje, Michael Kors, Sita Murt y Claudie Pierlot, descubrimos las mejores combinaciones del verano.

"El secreto de la maleta de verano perfecta reside en el equilibrio. Por un lado, es fundamental contar con un fondo de armario atemporal basado en piezas cómodas de lino, tonos neutros y la infalible camisa blanca. Pero las vacaciones también son el momento ideal para atreverse, incorporando colores vivos, prendas con detalles como aberturas o caftanes semitransparentes y vestidos de noche especiales para crear looks de impacto", explica Casasnovas.

Como colofón a esta clase magistral de estilo, la firma Tumi, que lleva desde 1975 creando productos de viaje y de negocios de alta gama, ofreció una demostración práctica revelando los mejores trucos para preparar la perfecta maleta de vacaciones con esta selección. Entre sus recomendaciones destacaron el uso de organizadores para separar los conjuntos de día y de noche, la técnica de enrollar las prendas más fluidas para evitar arrugas y la importancia de colocar el calzado y los artículos más pesados en la base, optimizando el espacio al máximo y asegurando que cada pieza llegue impecable al destino vacacional.

El comienzo de un verano inolvidable

A través de este encuentro en Madrid, McArthurGlen Designer Outlet Málaga reafirma su posicionamiento como un creador de experiencias memorables. Más allá de su inmejorable oferta comercial, el centro se erige como un verdadero destino de estilo de vida donde la moda, la gastronomía y el disfrute se dan la mano. Comienza así una temporada estival en la que el diseño y la luz del sur esperan a todos aquellos dispuestos a vivir un verano inolvidable.