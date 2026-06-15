Éxito de la X Caravana Solidaria en Málaga: recaudan 8.300 euros para la asociación Superhéroes

Uno de los momentos de la X Caravana Solidaria en Málaga.

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Las claves Generado con IA La X Caravana Solidaria en Málaga recaudó 8.300 euros para la asociación Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa. El evento contó con récord de participación y una jornada festiva con actividades infantiles, conciertos y un sorteo benéfico con más de 150 premios. El desfile principal reunió más de cuarenta vehículos históricos, atrayendo la atención de residentes y turistas en las calles de Málaga. Los organizadores destacaron la importancia de unir cultura, patrimonio y solidaridad para beneficiar a menores ingresados y sus familias.

El Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga (MAM) ha celebrado una nueva edición de la Caravana Solidaria y están más que satisfechos con el resultado obtenido ya que han conseguido un récord de participación.

Ha sido la décima Caravana Solidaria y en esta ocasión se han recaudado 8.300 euros que serán destinados íntegramente a la asociación Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa, especializada en acompañamiento para menores ingresados en centros médicos y sus entornos familiares.

Cientos de ciudadanos de todas las edades disfrutaron de una festiva jornada de convivencia en Tabacalera. La agenda incluyó propuestas lúdicas infantiles, diversos conciertos musicales y un gran sorteo benéfico que distribuyó más de 150 obsequios donados por múltiples firmas colaboradoras.

Ambiente de la X Caravana Solidaria.

El desfile principal contó con más de cuarenta vehículos históricos pertenecientes a agrupaciones automovilísticas andaluzas. Esta comitiva recorrió las calles malagueñas captando la atención de residentes y turistas, fusionando la afición por el motor clásico con una causa noble.

El responsable del colectivo beneficiado, Sergio Muñoz, agradeció el respaldo de las entidades implicadas. “Cada euro recaudado se transformará en momentos de ilusión para niños y niñas que están atravesando situaciones muy difíciles. Para nuestra asociación, esta ayuda supone poder seguir llegando a más familias y continuar llevando alegría allí donde más se necesita”, apuntó.

Paralelamente, las responsables de la dirección del MAM, Elvira Carrera y Mar González, subrayaron que “la Caravana Solidaria nació con la vocación de poner la cultura, el patrimonio y nuestra capacidad de convocatoria al servicio de quienes más lo necesitan. Diez años después comprobamos que ese espíritu sigue más vivo que nunca”.