Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de hasta 5 días por mudanza

Vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y economia social, Yolanda Díaz. Imagen de archivo

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de al menos un día por mudanza de su domicilio habitual. El permiso es retribuido, no se descuenta del salario ni de las vacaciones y no es un día recuperable. Dependiendo del convenio colectivo, el permiso puede ampliarse hasta 5 días, especialmente en mudanzas de larga distancia o entre comunidades. La empresa no puede denegar el permiso si el trabajador acredita la mudanza y cumple el preaviso, siendo recomendable presentar la solicitud por escrito y con documentación justificativa.

Cambiar de casa es, para muchos, una de las experiencias más agotadoras. Cajas, trámites, alquileres, mudanzas de muebles y decenas de gestiones administrativas que se acumulan.

La ley pone fin a una situación injusta que empujaba a muchos empleados a sacrificar días de vacaciones o a solicitar permisos sin sueldo para poder hacer frente a su traslado.

El permiso retribuido por mudanza tiene plenas garantías jurídicas, y cualquier trabajador por cuenta ajena tiene derecho a disfrutar de, al menos, un día libre pagado cuando cambie su domicilio habitual.

Según el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, todos los empleados por cuenta ajena tienen reconocido el derecho a ausentarse del trabajo con plena retribución cuando trasladen su domicilio habitual.

Este día se considera tiempo de trabajo efectivo: no se descuenta del salario, no computa como vacaciones y no es un día recuperable.

La ley estatal fija un mínimo de un día retribuido para cualquier trabajador que traslade su domicilio habitual, independientemente de si el cambio se produce dentro de la misma ciudad o implica un desplazamiento a otra localidad. Sin embargo, ese suelo mínimo puede mejorar sensiblemente en función del convenio colectivo aplicable.

De esta forma, se ofrece un permiso de dos o tres días cuando la mudanza implica un cambio de localidad, en especial si la distancia supera los 50 o 100 kilómetros.

Además, algunos convenios sectoriales ofrecen hasta 5 días de permiso cuando el traslado supone un cambio de comunidad autónoma o el trabajador debe desplazarse al extranjero por motivos laborales que exigen un cambio definitivo de residencia.

Los expertos laborales recomiendan revisar el convenio colectivo propio antes de solicitar el permiso, ya que las condiciones pueden ser notablemente más favorables que las establecidas en la norma general.

La empresa no puede negarse. Si el trabajador ha cumplido con el preaviso y puede acreditar que se trata del traslado de su vivienda habitual, la empresa carece de potestad legal para denegar el permiso.

Cualquier negativa injustificada podría derivar en una sanción ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La documentación habitual para justificar la mudanza incluye el contrato de arrendamiento, escrituras de compraventa, el certificado de empadronamiento o el contrato con una empresa de mudanzas profesional.

Cómo solicitarlo

El procedimiento es sencillo, pero conviene seguirlo correctamente para evitar conflictos con la empresa. Por ello, lo recomendable es avisarlo con antelación, un mínimo de 15 días antes de la fecha prevista del traslado.

Asimismo, se presentará una solicitud por escrito dirigida al departamento de Recursos Humanos o al responsable directo, indicando la fecha del traslado y los días solicitados.

El siguiente paso es adjuntar cualquier documento que acredite el cambio de domicilio, como el contrato de alquiler o el certificado de empadronamiento. Aunque la empresa no puede negarse, es conveniente obtener una confirmación escrita.