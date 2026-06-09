Estrenan en Málaga el puente colgante más largo de España: "Las vistas son impresionantes"

Juanma Moreno y Francisco Salado, entre otros, en la inauguración del puente colgante de El Caminito del Rey.

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Las claves Generado con IA Se ha inaugurado en el Caminito del Rey (Málaga) el puente colgante más largo de España, con 110 metros de longitud y 50 metros de altura. El nuevo puente cuenta con un suelo metálico, barandillas de cable de acero y malla, pesa 17 toneladas y forma parte de una inversión de 1,5 millones de euros. También se han añadido 300 metros de sendero que facilitan el recorrido para los visitantes, permitiendo ahorrar un kilómetro de bajada. Desde su apertura en 2015, el Caminito del Rey ha recibido 3,2 millones de visitantes y ha generado más de 600 empleos directos e indirectos en la zona.

El Caminito del Rey es una de las atracciones naturales más bonitas y espectaculares de España. Pero siempre se puede dar un paso más y se ha hecho.

Este martes se ha estrenado allí el puente colgante más largo de España, con un total de 110 metros. Mañana miércoles se abrirá al público.

La inauguración ha corrido a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, entre otros alcaldes de la zona, y no han dudado un momento en pasar por el puente pese a la gran altura a la que se encuentra: 50 metros. La anchura es de 1,2 metros.

Juanma Moreno y Francisco Salado en el puente colgante.

El suelo es metálico, las barandillas de cable de acero y malla y pesa unas 17 toneladas. Si se añade toda la estructura son 38 toneladas. Desde luego, nada que ver con el famoso puente colgante de Indiana Jones y el Templo Maldito.

Además del puente colgante se han creado otros 300 metros más de sendero que permite a los visitantes ahorrar un kilómetro de bajada de monte.

Es una obra espectacular y no ha sido sencilla ni barata. La inversión ha ascendido a los 1,5 millones de euros y se ha pagado con los fondos generados por la propia actividad del Caminito del Rey, que explota en concesión la UTE Sando, Salzillo Servicios Integrales y Mundo Management.

"La inauguración del puente colgante del Caminito del Rey es un hito que va a mejorar el proyecto y la marca de Andalucía y de Málaga. Es un ejemplo de turismo sostenible y responsable que además dinamiza en este caso el interior de las provincias", ha señalado Moreno.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha asegurado que "las vistas desde el puente son claramente impresionantes".

Una vista del puente colgante de El Caminito del Rey.

Francisco Salado, por su parte, ha hecho hincapié en que “lo que parecía un proyecto imposible, con administraciones de distintos colores, se hizo realidad con una inversión inicial de 5,5 millones de euros, de los que apenas 2,2 se destinaron a la construcción de la pasarela y el resto a la mejora de accesos y equipamientos. Esta es además la inversión más rentable de cuantas se han hecho en Andalucía y me atrevería a decir que en España” haciendo referencia a la creación del Caminito del Rey en general.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha detallado que desde que se abriera en marzo de 2015 han visitado el Caminito 3,2 millones de personas tanto nacionales como extranjeros. Entre los foráneos, los más habituales son británicos, franceses y alemanes.

Su creación ha permitido la creación de más de 600 empleos directos e indirectos y, según los datos de la Diputación, el impacto económico generado al año ya supera los 64 millones de euros.

Un momento del acto de inauguración.

Fruto de ello es que en las localidades cercanas se ha cuadruplicado el número de hoteles, casas rurales o campings hasta alcanzar los 893 y se ha duplicado el número de plazas hasta superar las 8.000.

“El Caminito es motivo de orgullo para todos los malagueños y para todos los andaluces. Es objeto de admiración para todos los que se acercan al Desfiladero de los Gaitanes, una infraestructura con alma, en la que hombre y naturaleza interactúan con respeto”, ha añadido Salado.