Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos, fiestas gastronómicas y actividades culturales

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana mercadillos, teatro, exposiciones y fiestas gastronómicas en distintos puntos de la ciudad y la provincia. Entre los eventos destacan la pasarela de moda ‘Fashion Day Victoriana Capuchinos’, el Mercado de Primavera en Muelle Uno y la comedia musical Tootsie en el Teatro del Soho. La provincia acoge fiestas como la XVII Feria del Marisco en Benalmádena, el Día del Caracol en Riogordo y la Ronda Romántica, que recrea la época de los bandoleros. También se celebran actividades solidarias, como la carrera benéfica 'Corramos juntos por Nicolás' y el mercadillo nocturno en Cancelada para recaudar fondos para una causa infantil.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga, que estará lleno de eventos y actividades en toda la provincia. Habrá mercadillos, teatro, fiestas gastronómicas y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 29, 30 y 31 de mayo.

-Pasarela de moda ‘Fashion Day Victoriana Capuchinos’ en la plaza del Patrocinio. El sábado 30 de mayo, este espacio del distrito Centro acoge este evento destinado a impulsar y dinamizar el comercio en las barriadas de Capuchinos, Olletas y La Victoria. La cita se desarrollará entre las 19:30 y las 22:00 horas, con acceso libre hasta completar un aforo aproximado de 250 personas.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Tootsie, la comedia musical en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Del 21 de mayo al 7 de junio el teatro acoge esta adaptación musical de la película de 1982 protagonizada por Dustin Hoffman, convertida en una comedia contemporánea con canciones y estética de sitcom. La obra, nominada a 11 Premios Tony, podrá verse en distintas funciones semanales con horarios de miércoles a domingo.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Exposición “Leyendas del Deporte” en La Malagueta de Málaga. Del 20 de mayo al 14 de junio el centro cultural acoge esta muestra compuesta por alrededor de 200 objetos vinculados a algunos de los mayores hitos deportivos de la historia, tanto a nivel nacional como internacional.

-Teatro en familia en el Recinto Eduardo Ocón de Málaga. El domingo 31 de mayo este espacio acoge la representación de “Un, dos, tres… a la Luna otra vez”, a las 12.00 horas.

-31.ª Semana de las Personas Mayores en el Paseo del Parque y el recinto Eduardo Ocón. Del 26 al 30 de mayo, la ciudad acoge este encuentro que reunirá a casi tres mil participantes y a medio centenar de colectivos. Durante estos días se desarrollarán actividades y muestras de los talleres gratuitos que las personas mayores realizan a lo largo del año en los 11 distritos de la ciudad.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Exposición “Mis ojos, mi mar” de Manu Garrido en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. La muestra temporal del artista malagueño podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del museo, con una propuesta expositiva que invita al público a adentrarse en su universo creativo.

-Dopamine Real Experience en la Fábrica San Miguel de Málaga. El sábado 30 de mayo la fábrica abrirá sus puertas dentro de la celebración del 60 aniversario de San Miguel en la ciudad para acoger esta experiencia organizada por Revel, dirigida a quienes buscan disfrutar de Málaga desde una perspectiva activa. La cita comenzará a las 11:00 horas.

-Evento solidario “Corramos juntos por Nicolás” entre Málaga y Torrequebrada. El domingo 31 de mayo se celebrará esta iniciativa benéfica organizada por Manu León Personal Trainer a favor de la asociación Nicolás Corazón Fuerte. La actividad comenzará a las 8:30 horas con salida desde Club Nagare, en Camino de San Rafael 91, y recorrerá 21,6 kilómetros hasta Torrequebrada. Los participantes podrán completar todo el trayecto o sumarse solo a un tramo, en una jornada solidaria abierta a toda colaboración y ayuda para Nicolás.

Actividades en la provincia

-XVII Feria del Marisco en Benalmádena. La localidad celebra esta cita gastronómica y de ocio, ya consolidada en su calendario, que tendrá lugar de jueves a domingo en la plaza Adolfo Suárez, que por primera vez acoge este evento.

-I Jornada de Gastronomía Andalusí en Cútar. Este viernes, el municipio celebra la primera edición de esta iniciativa que rinde tributo a su pasado a través de la gastronomía, proponiendo una reflexión sobre la cocina como patrimonio cultural e histórico, así como vehículo de transmisión de conocimientos y memoria compartida. La inauguración tendrá lugar a las 18:00 horas en el Salón multiusos de calle Saucos.

-Ronda Romántica en la Alameda de Ronda. Del 29 al 31 de mayo, la ciudad celebra esta fiesta que recrea la época de los bandoleros con un homenaje especial a Grazalema. El evento recupera la Alameda como escenario principal y reunirá pasacalles, mercado, actuaciones de flamenco y folclore, además de actividades infantiles.

-II Concurso de Paellas en Estepona. El próximo 31 de mayo, este espacio acogerá la segunda edición del certamen gastronómico, con degustación de raciones al precio de 5 euros a partir de las 14:00 horas. El evento se celebrará en el Parque Municipal El Calvario.

-Día del Caracol en Riogordo. Este domingo, la localidad celebra la 25.ª edición de una de sus fiestas más señaladas, en la que se degustarán unos 500 kilos de caracoles en caldillo elaborados con anís en grano, pimienta, cáscara de naranja, laurel, guindilla o hierbabuena. La jornada comenzará a las 13:00 horas en el recinto de la piscina municipal.

-Mercadillo Solidario Nocturno “La Noche de Noa” en Cancelada. El sábado 30 de mayo esta localidad de Estepona celebra la primera edición de este evento solidario destinado a recaudar fondos para Noa, una niña que padece atrofia muscular espinal, una enfermedad genética y degenerativa. La cita reunirá actividades y puestos solidarios en una jornada nocturna organizada con fines benéficos.

-Alameda Fest. El sábado 30 de mayo, actuarán Los Chunguitos y Fuego Chichero.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.