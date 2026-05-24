Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a un descanso de 36 horas seguidas a la semana

La vicepresidenta Yolanda Díaz en rueda de prensa. Borja Puig de la Bellacasa La Moncloa

Las claves

Las claves Generado con IA La ley reconoce el derecho de los trabajadores a un descanso semanal mínimo de 36 horas consecutivas, equivalentes a día y medio sin trabajar. Este periodo de descanso puede acumularse en ciclos de hasta 14 días para facilitar la organización de turnos y cuadrantes, siempre garantizando el bloque ininterrumpido. Fraccionar el descanso en horas sueltas no cumple con la exigencia legal; sectores como la hostelería deben garantizar el mínimo legal aunque tengan jornadas partidas. El descanso diario de al menos 12 horas entre jornadas es obligatorio y se suma al descanso semanal, no lo sustituye.

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los empleados el derecho a descansar, como mínimo, día y medio de forma ininterrumpida cada semana. En la práctica, eso equivale a no menos de 36 horas consecutivas sin prestar servicios.

La ley permite acumular ese descanso en ciclos de hasta 14 días, lo que da margen para organizar cuadrantes con mayor flexibilidad: jornadas más intensas durante unos días a cambio de bloques de descanso más amplios después.

Ahora bien, esta posibilidad no diluye la obligación, ya que en cada ciclo debe existir un periodo real y continuado de desconexión.

Tanto la Inspección de Trabajo como la doctrina laboral han dejado claro que fraccionar el descanso en ratos sueltos no cumple con la exigencia legal. En la hostelería, por ejemplo, es frecuente que las jornadas partidas, los fines de semana trabajados y los días libres dispersos impidan llegar a ese mínimo de 36 horas seguidas.

Aunque muchos convenios del sector reconocen dos días de descanso a la semana, no siempre son correlativos y el tiempo real entre el último y el primer turno puede quedar por debajo del umbral legal.

En sectores de actividad continua, la complejidad organizativa es mayor, pero la obligación no desaparece. Prestar servicio las 24 horas no justifica saltarse los descansos mínimos.

En estos entornos suelen aplicarse rotaciones con turnos de noche, jornadas largas o ciclos de varios días seguidos, compensados habitualmente con bloques de libranza más extensos.

Lo que exige la ley es que, al cerrar cada ciclo semanal o quincenal, el trabajador haya disfrutado de al menos 36 horas ininterrumpidas de descanso.

La negociación colectiva tiene margen para ordenar cómo se distribuye ese descanso, pero no para rebajarlo. Un convenio puede ampliar el descanso a dos días completos, prever compensaciones por trabajar en domingo o establecer reglas para los turnos rotatorios.

Lo que no puede es dejar al trabajador por debajo del mínimo legal: si los cuadrantes o la distribución de libres no garantizan esas 36 horas consecutivas, se está vulnerando un derecho básico.

A esto se añade el descanso diario. El Estatuto exige que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente transcurran al menos 12 horas.

Este límite no es alternativo al descanso semanal, sino acumulativo. Ambas obligaciones conviven: respetar las 12 horas entre jornadas y garantizar, además, el bloque mínimo semanal de día y medio sin interrupción.