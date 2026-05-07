El desconocido pueblo andaluz declarado de Interés Turístico: a 1.000 metros de altitud y con un palacio del siglo XVI

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Las claves Generado con IA Nigüelas, en Granada, ha sido declarado Municipio Turístico de Andalucía por su singularidad y riqueza patrimonial. El pueblo se sitúa a casi 1.000 metros de altitud, en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, con un entorno natural muy preservado. Entre sus monumentos destacan el Palacio de la Familia Zayas del siglo XVI, la Iglesia de San Juan Bautista y la Almazara de las Laerillas, ahora museo. Nigüelas, con 1.229 habitantes, mantiene su identidad y calidad de vida a pesar de la despoblación, y ofrece alojamientos en casas cueva para turistas.

Andalucía esconde pequeños pueblos que son desconocidos para la mayoría de visitantes y que se convierten en escapadas muy auténticas. Es el caso de una localidad del interior de Granada que ha conseguido ser declarado Municipio Turístico por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras cumplir con todos los criterios necesarios.

Entre los criterios evaluados figuraban la población, la oferta y las infraestructuras turísticas, el plan municipal de calidad, y la acreditación de elementos patrimoniales singulares. Se trata de Nigüelas, una localidad a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar (es la más elevada de toda su comarca, el Valle de Lecrín).

Nigüelas se asienta en la falda occidental de Sierra Nevada, a tan solo 32 kilómetros de la capital granadina. Su término municipal, de 30 kilómetros cuadrados, se extiende en más de un 80 % dentro del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, lo que lo convierte en uno de los enclaves naturales más preservados.

El río Torrente atraviesa el municipio y da vida a unas huertas de frutales, olivares, viñedos y almendros que han definido el paisaje de la zona desde época medieval.

Si hay un monumento que resume la singularidad histórica de Nigüelas, ese es el Palacio de la Familia Zayas, ubicado en la calle de Las Angustias. Construido en el siglo XVI, el edificio es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura nobiliaria del Renacimiento andaluz.

Hoy alberga el Ayuntamiento del municipio, institución que lo restauró y cedió a la Fundación Zayas para garantizar su conservación y apertura al público.

No es el único testimonio arquitectónico de ese siglo. La Iglesia de San Juan Bautista, de estilo mudéjar, fue levantada en la segunda mitad del siglo XV y cuenta con un artesonado interior de gran belleza, que fue reconstruido tras el incendio de la rebelión morisca de 1568.

Asimismo, cuenta con un retablo barroco dorado y policromado de finales del siglo XVIII. El llamado Partidor de las Aguas, con su cruz de piedra del siglo XVI sobre estructura abovedada, divide todavía hoy las aguas de la Acequia Real entre las vegas de Dúrcal y Nigüelas, en un sistema hidráulico de origen árabe.

Entre los tesoros menos conocidos del municipio destaca la Almazara de las Laerillas, un molino de aceite cuyo origen se remonta al siglo XV y que conserva elementos del siglo XIII. Con sus vigas de casi doce metros de largo, da testimonio de la importancia que tuvo la industria del aceite en la zona. Restaurado en 1991, funciona hoy como museo.

La falla geológica de Nigüelas, declarada Monumento Natural en 2001, añade un valor científico y didáctico al municipio. Además, algunas casas cueva del pueblo se han reconvertido en alojamientos turísticos y permiten vivir la experiencia completa.

El reconocimiento como Municipio Turístico de Andalucía convierte a Nigüelas en el noveno municipio de la provincia de Granada en obtener esta distinción, junto a Monachil, Almuñécar, Bubión, Capileira, Castril, Lanjarón, Pampaneira y Salobreña.

Con apenas 1.229 habitantes, Nigüelas es uno de esos pueblos de interior español que lleva décadas resistiendo la presión de la despoblación con una apuesta clara por la calidad de vida y la preservación de su identidad. Para llegar a este pueblo desde Granada basta con recorrer la A-44 en dirección a Motril y desviarse por el Valle de Lecrín.