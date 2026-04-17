Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y festivales

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una variada agenda cultural con festivales de música, danza y teatro, como el Red Friday en La Térmica y el Festival de Artes Vivas. La provincia acoge mercadillos y eventos gastronómicos destacados, como la XVI Ruta de la Tapa en Campanillas, The Burger Cup en Vélez-Málaga y el XXVIII Día de la Sopa Mondeña en Monda. Museos y exposiciones presentan novedades, como la muestra de Anna Pávlova en la Colección del Museo Ruso y el ciclo MAM Fashion Forum en el Museo del Automóvil y la Moda. También hay actividades al aire libre y para toda la familia, como la 46ª Carrera Popular de El Palo, el Festival Sakura en Alfarnate y ferias como la del perro en Archidona.

Nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos, como festivales, mercadillos, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 17, 18 y 19 de abril.

-Red Friday en La Térmica. El 17 de abril regresa este festival de artes vivas con una programación de música y creación contemporánea que incluye actuaciones de La Milagrosa, Teo Lucadamo y Yawners, además de DJ sets de ¡00KYX! y Las Bimbos, y la participación de Christian Mira.

-Ancá La Térmica. El 18 de abril se celebra una nueva edición de este formato familiar con música en directo, performance y actividades participativas, encabezado por Christina Rosenvinge y con actuaciones de La Modernita y Escandaloso Xpósito, en una jornada cultural abierta e intergeneracional.

-Festival de Artes Vivas (FAV) en Málaga. Del 13 al 25 de abril, la segunda edición de este festival reúne performances, danza, teatro y talleres participativos en espacios como el Centre Pompidou Málaga, el Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso y el MUCAC La Coracha, con propuestas que invitan a experimentar nuevas formas de relación con el arte y los espacios expositivos.

-Festival TIP TOE en el Teatro del Soho CaixaBank. Del 11 al 19 de abril, el Soho International Dance Festival reúne a compañías internacionales con espectáculos como Folia (16 y 17 de abril), Fordlandia (18 de abril) y Lost Letters (19 de abril), todos a las 19:00 horas.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-XVI Ruta de la Tapa en Campanillas. Del 17 al 19 de abril, 15 bares y restaurantes del distrito ofrecerán tapas con bebida por 3 euros en una nueva edición de esta cita gastronómica, que incluirá sorteos entre los participantes que voten su propuesta favorita a través del ‘tapasporte’.

-46ª Carrera Popular de El Palo en El Palo. El domingo 19 de abril, la prueba saldrá a las 9:00 horas desde la plaza del Niño de las Moras, en el distrito Este de Málaga, en una carrera organizada por la Junta Municipal del Distrito Málaga Este y la Asociación de Vecinos El Palo, con la colaboración del Área de Deportes y diversas entidades locales.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Mes de la Moda en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Esta semana arranca el ciclo de mesas del MAM Fashion Forum, en el que destacadas voces del sector reflexionan sobre creación, sostenibilidad, historia y experiencia profesional, consolidando a Málaga como un punto de encuentro entre talento emergente y figuras consolidadas de la moda.

Actividades en la provincia

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.

-Festival Sakura en Alfarnate. El 19 de abril, el municipio celebra la quinta edición de esta fiesta inspirada en la floración del cerezo en Japón, con mercadillo temático, pasacalles, talleres de origami, exhibiciones de artes marciales, gastronomía japonesa y paseos entre cerezos en flor, en una jornada que transforma el pueblo en un rincón nipón durante la primavera.

-XXVIII Día de la Sopa Mondeña en Monda. El sábado 18 de abril, el municipio celebra esta festividad declarada de Singularidad Turística Provincial, una cita gastronómica y cultural que reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la convivencia y la degustación de la típica sopa mondeña.

-Tahona Fest en Comares. El 18 de abril, el municipio acoge este festival de música y cultura que apuesta por el directo, la diversidad artística y el disfrute del entorno natural, con conciertos y actividades repartidas por distintos espacios de uno de los pueblos más singulares de la Axarquía.

-The Burger Cup en Vélez‑Málaga. Del 15 al 19 de abril, la Plaza de los Grupos de Fuerzas Regulares acoge este evento gastronómico que reúne hamburgueserías de distintos puntos de España en una competición donde el público vota la mejor burger, con entrada gratuita, música en directo y actividades para toda la familia.