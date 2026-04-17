Las claves

Las claves Generado con IA La Comic-Con de Málaga lanza una preventa exclusiva de entradas para su edición de 2026, disponible desde el 23 de abril para asistentes de 2025 vía Ticketmaster. La convención se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026, manteniendo el aforo en 90.000 asistentes, pero con espacios y programación ampliados. Cada comprador podrá adquirir hasta dos entradas, con precios que se mantienen igual: 84,80 euros por día para mayores de 13 años y 37,10 euros para menores de 12. Entre las novedades, destaca un nuevo pabellón de 9.000 m², la ampliación del Artists’ Alley y la creación de un auditorio adicional para mejorar la experiencia del público.

La preventa exclusiva de entradas para la San Diego Comic-Con Málaga 2026 ya tiene fecha marcada en el calendario. Los asistentes a la edición de 2025 podrán acceder antes que nadie a la compra a partir de las 10.00 del jueves 23 de abril a través de Ticketmaster, plataforma oficial tanto para esta fase anticipada como para la venta general.

Tras una primera edición que superó expectativas en España, la convención volverá del 1 al 4 de octubre de 2026 con una propuesta reforzada en espacios y contenidos, aunque mantendrá el mismo aforo que en 2025. La organización busca consolidar la cita como uno de los grandes encuentros europeos de la cultura pop, el entretenimiento y la industria audiovisual.

Como gesto hacia la comunidad que impulsó su estreno, se habilita esta preventa exclusiva, para la que será imprescindible disponer del Registration ID de 2025 y una cuenta en Ticketmaster vinculada al mismo correo utilizado entonces.

En cuanto al funcionamiento, cada comprador podrá adquirir hasta dos entradas, una para sí mismo y otra para un acompañante. Las opciones estarán disponibles por días sueltos —del jueves 1 al domingo 4 de octubre— y también en formato abono de cuatro jornadas. Los precios se mantienen sin cambios: 84,80 euros por día para mayores de 13 años y 37,10 euros para menores de hasta 12 años, ambos con gastos de gestión incluidos.

La organización también ha previsto soluciones para quienes no conserven su Registration ID o necesiten actualizar sus datos. A partir del lunes se habilitará la información necesaria para recuperarlo o modificar el correo asociado. Ese mismo día, además, se abrirá la posibilidad de crear un nuevo Registration ID 2026, que será obligatorio de cara a la venta general y válido también como identificador de acompañante en la preventa.

La edición de 2026 mantendrá el límite de 90.000 asistentes, con 22.500 por jornada, y crecerá en superficie y programación. Entre las novedades, destaca la incorporación de un nuevo pabellón de más de 9.000 metros cuadrados en el área expositiva, la ampliación del Artists’ Alley y la creación de un auditorio adicional.

El director general del evento, Fernando Piquer, ya avanzó en marzo que esta nueva etapa estará centrada en mejorar la experiencia del público y cuidar cada detalle. La intención es clara: que cada edición supere a la anterior sin perder su esencia. Con ese planteamiento, la convención refuerza su papel como punto de encuentro clave en Europa para fans y profesionales del sector.