La Taberna de Nico y Alexandra, posiblemente el bar con el menú del día más barato de España: sirven 80 al día a 4 €

Montaje del cartel del menú a 4 euros, un plato y Cristóbal, el propietario. Cedidas

Las claves nuevo Generado con IA La Taberna de Nico y Alexandra en Granada ofrece un menú del día por solo 4 euros, atrayendo principalmente a estudiantes. El local sirve entre 80 y 100 menús diarios, con varias opciones de primeros, segundos y postre, incluyendo platos como estofado, salmorejo y pollo al horno. Cristóbal Córdoba, dueño del bar junto a su pareja, ideó el menú tras observar el éxito de los comedores universitarios, ajustando el precio para que fuera rentable. El bar ha innovado también con tapas de cerveza y mantiene beneficios combinando el servicio diurno de menús con la barra nocturna.

En un rincón de Granada capital frente a la Facultad de Ciencias, se encuentra la Taberna de Nico y Alexandra, un bar que está triunfando y siendo tendencia entre los estudiantes al ofrecer un menú a cuatro euros, al mismo tiempo que se mantiene a flote y obtiene beneficios.

La mente pensante detrás de este negocio es Cristóbal Córdoba, un empresario que lleva al frente de este establecimiento junto a su pareja Alejandra desde hace una década.

Todo comenzó en 2015 cuando llegaron a Granada y montaron un pequeño bar de unos 40 metros cuadrados. Ese local iba bien, pero a Córdoba le “aburre estar parado” porque siempre está “inventando cosas”.

El crecimiento del negocio comenzó poco a poco. Empezó cambiando de espacio, ampliando su capacidad, sumando clientes y añadiendo más horarios. Durante años, según explica Córdoba a EL ESPAÑOL, se centraron en abrir las tardes y noches con raciones y tapas que atraían a un gran número de clientes.

De repente un día, pasó por los comedores universitarios y vio una cola enorme. “Ahí me pregunté si podía ofrecer un menú como el de ellos y que fuera rentable”, sostiene el empresario.

La universidad ofrecía el menú a 3,5 euros. Tras hacer cálculos, se percató de que a ese precio no conseguiría beneficios, pero si lo subía a 4 euros la situación era totalmente diferente.

Después de un análisis profundo, los números le dieron la razón y lo que podría parecer una idea un tanto descabellada acabó siendo una realidad. Desde el pasado mes de septiembre sirven entre 80 y 100 menús diarios, con varias opciones de primero, segundo y postre. Algunos de los platos que sirven son estofado, salmorejo, ensalada mixta, callos, pollo al horno, cazón e incluso secreto.

Entre las razones por las que apostó por este menú, se encuentra el coste que iba a ser el mismo si abría al mediodía o por la tarde. “El local esté abierto o cerrado cuesta lo mismo. El alquiler, la terraza, los suministros son gastos fijos. Es cierto que al abrir por la mañana necesitamos más personal, pero da para cubrir los sueldos”, añade.

Eso solo con los menús diarios, ya que lo que recaudan por la noche “es un extra”, puesto que solo atienden en barra y “hay días que ganamos más” en el horario nocturno que en diurno.

No es la primera vez que Córdoba rompe los esquemas. Ya lo hizo hace un par de años con su tapa de cerveza. En Granada, al pedir una bebida siempre ponen una tapa ‘sorpresa’ y él, al percatarse de que a la tercera o cuarta bebida, sus clientes ya no querían comer más, se le ocurrió ofrecer una cerveza como tapa.

De esta manera, ganaba el cliente porque al precio de una bebida se llevaba dos y ganaba él porque conseguía un servicio más rápido, menos costes de cocina y clientes igualmente satisfechos.

Ahora, con el menú a cuatro euros funcionando a pleno rendimiento asegura estar en uno de esos raros momentos de pausa y sostiene que ya no sabe qué inventar.

Alguna idea le ronda la cabeza, pero no tiene capacidad para llevarla a cabo. Eso sí, no descarta en un futuro hacer algo nuevo. Hasta entonces seguirá sirviendo primeros, segundos y postre a todos aquellos que decidan ir a comer a la Taberna de Nico y Alexandra.