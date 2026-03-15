El bonito mirador natural desde el que se ven tres provincias: a más de 1.800 metros de altitud y único en España

Las claves nuevo Generado con IA La Pandera, en la Sierra Sur de Jaén, es un mirador natural único en España desde donde se pueden ver las provincias de Jaén, Granada y Córdoba. Situada a más de 1.800 metros de altitud, la cima ofrece espectaculares panorámicas, destacando el mar de olivos de Jaén y, en días despejados, la Sierra Nevada. La subida a La Pandera es famosa entre ciclistas y ha sido escenario de etapas de la Vuelta a España por su dureza y belleza. El acceso es posible en coche, bicicleta o a pie, y el entorno es ideal para senderismo y disfrutar de la naturaleza andaluza.

Andalucía es una tierra de paisajes espectaculares, pueblos con historia y rincones naturales que sorprenden incluso a quienes creen conocer bien el sur de España. Existen miradores naturales desde los que contemplar panorámicas únicas del territorio.

Uno de esos lugares se encuentra en la provincia de Jaén, donde una imponente cumbre de la Sierra Sur se ha convertido en un auténtico balcón natural.

Desde este punto situado a más de 1.800 metros de altitud es posible observar tres provincias: la propia Jaén, Granada y Córdoba, un privilegio paisajístico que convierte este enclave en uno de los miradores más sorprendentes del interior de Andalucía.

Este lugar es La Pandera, una montaña que domina el paisaje desde las alturas y que atrae cada año a senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza.

La Pandera se encuentra dentro del término municipal de Valdepeñas de Jaén. Con poco más de 5.000 habitantes, el municipio destaca por su entorno natural rodeado de montañas.

Históricamente, su economía ha estado ligada al cultivo del olivo y a la producción de aceite, una actividad que continúa siendo fundamental en la zona.

La cercanía entre Valdepeñas de Jaén y La Pandera convierte al municipio en el punto de partida ideal para quienes desean ascender hasta la cumbre. Desde allí parte la carretera que permite llegar hasta lo alto de la montaña, un recorrido que serpentea entre paisajes de sierra y ofrece ya durante la subida algunas vistas espectaculares.

Una vez en la cima, la panorámica es una de las más amplias del interior de Andalucía. Hacia el norte se extiende el conocido mar de olivos de Jaén, mientras que al sur aparecen las montañas de Granada y, en días especialmente despejados, se pueden distinguir incluso las cumbres de Sierra Nevada. Al oeste, el paisaje se abre hacia sierras y valles que se adentran en la Provincia de Córdoba, completando así una panorámica que abarca tres provincias desde un mismo punto.

La montaña es también un lugar muy conocido entre los aficionados al ciclismo. La subida a La Pandera ha sido escenario de varias etapas de la Vuelta a España, considerada una de las ascensiones más exigentes del ciclismo nacional debido a sus duras rampas y a la longitud del recorrido.

Aunque en la cima existen instalaciones de telecomunicaciones y zonas restringidas, el entorno de La Pandera sí puede visitarse y es accesible para excursionistas, ciclistas y visitantes.

La carretera que asciende hasta la cumbre permite llegar en coche, bicicleta o a pie, y muchos viajeros se acercan hasta este punto para disfrutar del paisaje, practicar senderismo o contemplar el atardecer.

El propio pueblo de Valdepeñas de Jaén también merece una visita. Entre sus principales atractivos se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen renacentista.