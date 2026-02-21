Semana Blanca 2026 en la provincia de Málaga: guía de actividades y campamentos para niños

Las claves nuevo Generado con IA La Semana Blanca 2026 en Málaga se celebra del 23 al 27 de febrero, con colegios cerrados pero actividad laboral habitual. Museos, universidades y clubes deportivos ofrecen campamentos urbanos, talleres y actividades para facilitar la conciliación familiar durante esos días. Destacan propuestas como talleres artísticos en museos, actividades de naturaleza en el Jardín Botánico y campamentos de idiomas, deporte o aventura en distintos municipios. Varios municipios de la provincia, como Fuengirola, Vélez-Málaga, Marbella y Benalmádena, organizan campamentos lúdicos, deportivos y de naturaleza para niños y jóvenes.

La Semana Blanca se celebra del 23 al 27 de febrero de 2026 en Málaga. Durante esos días los colegios cierran, pero la actividad laboral continúa con normalidad.

Para muchas familias esto implica buscar alternativas que permitan conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos. La respuesta llega en forma de campamentos urbanos, talleres culturales y actividades deportivas organizadas por entidades públicas y privadas.

Museos, universidades, clubes deportivos y espacios naturales organizan durante estos días campamentos urbanos y talleres tanto en la capital como en distintos municipios.

El Museo Casa Natal Picasso ofrece talleres vacacionales en formato de campamento de dos días para niños de 6 a 12 años, con grupos reducidos y reserva previa.

El Museo Picasso Málaga organiza un campamento del 24 al 27 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas, donde el arte se combina con ciencia, tecnología y arquitectura. Está dirigido a menores de 4 a 15 años.

El Museo Ruso de Málaga programa turnos los días 24 y 25, y 26 y 27 de febrero, de 10:30 a 14:00, centrados en sus exposiciones.

El Museo Carmen Thyssen propone el taller “Articultores”, con grupos por edades entre 6 y 12 años, en horario de mañana y con un precio de 40 euros por participante.

El Museo Revello de Toro ofrece su Escuela de Arte de Semana Blanca los días 23 y 24 de febrero, enfocada en la exposición “Revello de Toro y su familia”.

El Mucac (Museo de la Ciudad de Málaga) organiza el campamento gratuito “Un fanzine de equipo Mucac”, para niños de 5 a 12 años, con 25 plazas y reserva previa. Allí trabajarán la autoedición y la creatividad en grupo.

En el mismo espacio se celebran talleres familiares de Carnaval los sábados de febrero, también gratuitos.

Las bibliotecas municipales participan con actividades puntuales. La Biblioteca Cristóbal Cuevas acoge el 25 de febrero el taller infantil de ajedrez “Cita con el tablero”, para niños de 6 a 12 años, con inscripción gratuita.

El Museo del Automóvil y la Moda ofrece un campamento de Semana Blanca del 23 al 27 de febrero para niños de 4 a 12 años. Cada jornada gira en torno a una temática distinta: robótica educativa, arqueología, programación de videojuegos como Minecraft o Roblox y arquitectura infantil. El horario habitual es de mañana (10.00 a 14.00 horas).

La Fundación General de la Universidad de Málaga impulsa la Semana Blanca Creativa 2026, un campamento para menores de 6 a 12 años con actividades de idiomas, teatro, yoga, música, pequeños experimentos y talleres de cocina.

Por otra parte, el Jardín Botánico Histórico La Concepción organiza un campamento del 23 al 27 de febrero para niños desde 4 años, con talleres de naturaleza y juegos al aire libre.

Para quienes quieren aprovechar las vacaciones para mejorar idiomas, la Alianza Francesa de Málaga ofrece su campamento del 23 al 27 de febrero en el Colegio García Lorca, con actividades lúdicas en francés.

En clave más aventurera, Querkus organiza campamentos en Sierra Nevada del 22 al 25 de febrero para jóvenes de 8 a 17 años, con actividades en la nieve y convivencia en grupo.

Campamentos en la provincia

En BIOPARC Fuengirola, el campamento “Exploradores de la selva” convierte a los participantes de 6 a 12 años en pequeños exploradores mientras descubren la fauna del parque.

En Fuengirola destacan el campamento de Vaiana Espacio Infantil y Familiar, para niños de 3 a 12 años, y un campamento gratuito impulsado por el Área de Juventud para chicos de 9 a 13 años, ambos con actividades lúdicas en horario de mañana.

En la Axarquía, Vélez‑Málaga ofrece un campamento lúdico‑deportivo municipal en el Polideportivo Fernando Ruiz Hierro y el Pabellón Francisco Aguilar, del 23 al 27 de febrero, con horario de 9:00 a 14:00 y aula matinal gratuita desde las 8:00, dirigido a escolares de unos 5 a 12 años y con precio de 30 euros por semana.

Marbella apuesta por el formato de aventura en la naturaleza con el campamento de Fuerte Nagüeles, del 23 al 27 de febrero, para niños de 3 a 14 años, en horario aproximado de 9:00 a 16:00 y tarifas entre 175 y 300 euros según modalidad externa o interna.

En la Costa del Sol occidental, Benalmádena programa un campamento de Semana Blanca en el Palacio de Deportes, para menores de 4 a 13 años, con actividades como patinaje sobre hielo, piscina y juegos, con un precio de 65 euros por la semana completa.

Otros municipios como Coín y Torremolinos organizan también campamentos municipales de carácter deportivo y lúdico, generalmente en horario de mañana y con precios ajustados o incluso gratuitos, para cubrir los días no lectivos de la Semana Blanca.