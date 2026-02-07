San Miguel celebra en Sorhlin Andalucía su 60 aniversario en la ciudad de Málaga: así fue su festival

Las claves nuevo Generado con IA San Miguel celebró su 60 aniversario en Málaga con el festival 'Sentir Málaga' en Sorhlin Andalucía, combinando música en directo, arte urbano y gastronomía. El evento contó con actuaciones de Baliza, Álvaro de Luna, Blin Blin y el violinista Pablo Navarro, fusionando estilos musicales y acercando a los artistas al público. La diseñadora Bosska presentó un mural homenaje a Málaga, con escenas del centro histórico, la cultura local y la gastronomía, que será exhibido en distintos formatos durante el año. El festival incluyó la colaboración con la firma Bvmpers, que lanzó una colección de prendas de edición limitada, y marcó el inicio de un calendario de actividades para repasar la historia de la marca en la ciudad.

San Miguel celebra su 60 aniversario en Málaga. La marca conmemoró seis décadas de presencia en la ciudad con el festival Sentir Málaga, celebrado en el espacio Sorhlin Andalucía, una cita que combinó música en directo, arte urbano y propuestas gastronómicas.

El evento reunió a varios artistas vinculados a la escena musical actual. Sobre el escenario pasaron el dúo Baliza, con su mezcla de ritmos frescos y espíritu callejero; Álvaro de Luna, que protagonizó uno de los momentos más cercanos de la noche al bajar del escenario para cantar junto al público; y el proyecto Blin Blin, capitaneado por Carmen de la Fuente, que cerró la velada con un set electrónico.

A lo largo de la noche, también sorprendió la intervención del violinista Pablo Navarro y su banda, que aportaron una lectura contemporánea desde la fusión entre lo clásico y lo eléctrico.

Uno de los ejes del festival fue el arte urbano, con la presentación de un mural creado por la diseñadora e ilustradora Bosska (Ana Cortés), artista afincada en Málaga. La obra, concebida como un homenaje visual a la ciudad, se articula en cuatro escenas conectadas por flores autóctonas como claveles y biznagas, elementos recurrentes en el imaginario local.

El recorrido comienza en el centro histórico, con referencias a la Farola de Calle Larios y una reinterpretación del Cenachero. Continúa con una escena dedicada al sol de Málaga, inspirada en los frescos de la Catedral de la Encarnación en la Plaza del Obispo. El relato avanza hacia el presente con la integración del lema Sentir Málaga y una figura femenina con una biznaga en el cabello, y concluye con un guiño a la gastronomía marinera mediante un espeto de sardinas sostenido sobre el mar.

Álvaro de Luna, en el escenario de Sohrlin.

Aunque el mural físico se encuentra en la fábrica de San Miguel, el proyecto tendrá carácter itinerante y podrá verse a lo largo del año en formato digital y a través de distintas activaciones culturales en la ciudad.

La cita también sirvió para poner en valor el diseño local con una colaboración con la firma Bvmpers, que presentó una colección de prendas de edición limitada vinculadas a esta conmemoración.

Sentir Málaga inaugura así un calendario de actividades con las que la marca repasará su trayectoria en la ciudad a lo largo de 2026.