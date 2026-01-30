La Asociación de la Prensa de Málaga da sus Medallas de Honor a Montserrat Naharro y Carlos Pérez Ariza

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de la Prensa de Málaga ha otorgado sus Medallas de Honor del Periodista a Montserrat Naharro y Carlos Pérez Ariza. Se concedieron Distinciones de Honor a la Academia Malagueña de Ciencias y al Cuadro Médico de la Asociación, recogida por el Colegio de Médicos de Málaga. Durante la ceremonia se rindió homenaje a los periodistas fallecidos Julián Romaguera, Pepe Siles y Guillermo Jiménez Smerdou. La presidenta Elena Blanco destacó la importancia del periodismo ético y riguroso frente a la desinformación y la precariedad laboral.

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha entregado las Medallas de Honor del Periodista, su mayor reconocimiento profesional, a Montserrat Naharro, directora de Canal Sur en Málaga, y a Carlos Pérez Ariza, periodista, escritor y profesor universitario.

Además, la APM ha concedido Distinciones de Honor a la Academia Malagueña de Ciencias y al Cuadro Médico de la Asociación, reconocimiento que recogió el Colegio de Médicos de Málaga por su colaboración histórica con el colectivo.

El acto se celebró ayer en el Hard Rock Cafe Málaga y fue retransmitido en directo por Canal Málaga. La gala fue presentada por las periodistas Rebeca García-Miña y Paula Peralta, y contó con la actuación de Laura Baquero.

En la ceremonia se recordó a los compañeros fallecidos Julián Romaguera, Pepe Siles y Guillermo Jiménez Smerdou. Este último perdió la vida ayer mismo a los 98 años.

La presidenta de la Asociación, Elena Blanco, puso el acento en la defensa del periodismo como pilar democrático, reivindicando un ejercicio profesional riguroso, ético y de proximidad frente a la desinformación, la precariedad laboral y la pérdida de confianza de la ciudadanía.

Blanco alertó del deterioro de las condiciones de trabajo, de los ataques al libre ejercicio de la profesión y de iniciativas que desdibujan la figura del periodista, subrayando la necesidad de reforzar la unidad del colectivo, la transparencia informativa y la dignificación del oficio para garantizar el derecho de la sociedad a una información veraz y de calidad.

Montserrat Naharro Mielgo

Nació en Madrid en 1963 y es periodista licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en 1987. Inició su trayectoria profesional en la desaparecida Radio Cadena en Almería y en el diario La Voz de Almería, donde trabajó hasta 1989, año en el que se incorporó a Canal Sur Radio y Televisión tras superar la primera oposición convocada por el ente público. Su primer destino fue Canal Sur Almería, aunque al año siguiente se trasladó a Málaga, provincia en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera periodística.

En Canal Sur desempeñó durante cinco años funciones como redactora y reportera de radio antes de dar el salto a la televisión como reportera y, posteriormente, presentadora de los Informativos Provinciales de Málaga en las ediciones de mediodía y noche.

Estuvo al frente de estos informativos durante dos décadas, desde su puesta en marcha hasta junio de 2018, momento en el que fue nombrada directora territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga, cargo que ejerce actualmente y desde el que coordina toda la actividad del centro de producción malagueño —el mayor de la RTVA en Andalucía—, responsable de la producción audiovisual informativa y no informativa, tanto en directo como grabada, para los distintos canales de televisión y radio.

Carlos Pérez Ariza

Nació en Málaga en 1947. Es periodista, escritor y profesor universitario. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga, ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por la combinación del ejercicio periodístico, la comunicación institucional y la docencia universitaria.

Un momento de la intervención de Carlos Pérez Ariza.

Ha ocupado cargos de responsabilidad como director de Comunicación del Ministerio de la Juventud y Asuntos Sociales de Venezuela, director de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga y vicerrector de Comunicación y del Rectorado de la Universidad de Málaga.

Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Iberoamericano de Periodismo, el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Investigación, y es autor de una amplia obra ensayística y narrativa vinculada al periodismo, la comunicación y la historia, con títulos como Andrés de Urdaneta en su Tornaviaje, Pagadero al portador, La última amante del generalísimo, Libertad de expresión en España. Nuevas tecnologías y Sociedad de la Información, El periodismo constructor, El guion literario. Cine/TV, y La prensa mancha y letras urgentes.