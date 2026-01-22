Ya es oficial: la Diputación de Málaga oferta 1.000 plazas gratuitas en actividades de ocio y aventura para jóvenes

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Juventud, ha puesto en marcha el programa Invierno Joven 2026, la segunda edición de una iniciativa que ofrece actividades de aventura y ocio dirigidas a los malagueños de entre 18 y 35 años.

En total, se ofertan 1.000 plazas gratuitas con el objetivo de fomentar un estilo de vida activo y saludable, manteniendo el contacto con la naturaleza y aprovechando la época invernal para la práctica de deportes y experiencias al aire libre.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha destacado que, tras el éxito de la pasada edición, la propuesta de este año “es más ambiciosa” gracias a la incorporación de cuatro nuevas actividades.

Entre las principales novedades se encuentran las rutas de bicicleta de montaña por la Sierra de las Nieves, la celebración de torneos de FIFA en distintos municipios, así como las visitas al Laberintus Park y al OXO Museo del Videojuego.

No obstante, Santaolalla ha señalado que las visitas a Sierra Nevada para disfrutar de una jornada de esquí y snowboard continúan siendo el principal atractivo del programa.

En total, serán doce las actividades diferentes que se desarrollarán entre los meses de febrero y marzo. El plazo de inscripción se abrirá este sábado 24 de enero a través de la web de la Delegación de Juventud y permanecerá abierto hasta completar las plazas o hasta 48 horas antes del inicio de cada actividad. Cada participante solo podrá inscribirse en una de las propuestas.

Inscripción

Los jóvenes empadronados en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes tendrán prioridad para inscribirse durante el primer día. A partir del lunes 26 de enero, a las 00.00 horas, las plazas restantes se abrirán al conjunto de jóvenes de la provincia, sin distinción por municipios.

Para formalizar la inscripción será necesario disponer de un certificado de empadronamiento actualizado, expedido en los últimos tres meses, así como del Documento Nacional de Identidad en vigor.

Entre las propuestas más destacadas figura la visita a Sierra Nevada, que este año amplía fechas y permitirá que 150 jóvenes disfruten de una jornada de esquí o snowboard los días 7, 8 y 25 de febrero. La actividad incluye transporte en autobús, forfait para remontes, alquiler de material, clases grupales con monitor y seguro de asistencia en pistas.

El programa también contempla dos ascensiones a picos emblemáticos de la provincia, como La Maroma y el Torrecilla, así como rutas de bicicleta de montaña por la Sierra de las Nieves con bicicletas eléctricas de alta gama. A ello se suman jornadas de barranquismo, vías ferratas y espeleología, todas ellas con guías especializados, material técnico y seguros incluidos.

La oferta se completa con actividades de ocio y entretenimiento, como torneos de FIFA en cuatro municipios, visitas al Caminito del Rey, campeonatos de karting, jornadas en la tirolina Sunview Park, visitas al Laberintus Park de Humilladero y al OXO Museo del Videojuego, ubicado en el centro de Málaga. Desde la Diputación recuerdan que, al tratarse en su mayoría de actividades al aire libre, estas podrán estar sujetas a modificaciones en función de la climatología.

Actividades de Invierno Joven 2026