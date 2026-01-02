El gran "regalo" que se llevó Toñi Moreno al dar las Campanadas: "Es lo más bonito que he visto en mi vida"
La presentadora, junto a Enrique Romero y Ana Hinestrosa, se quedó boquiabierta al ver una pedida de mano en plena retransmisión en Canal Sur captada por un dron.
Más información: Toñi Moreno, confirmada como presentadora para las Campanadas 2025: "A mis 52 años estoy nerviosísima"
Las claves
nuevo
Generado con IA
Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa presentaron las Campanadas de Canal Sur desde Granada.
Durante la retransmisión, un dron de Canal Sur captó en directo una pedida de matrimonio en Sierra Nevada.
El emotivo momento sorprendió a los presentadores, especialmente a Toñi Moreno, quien lo calificó como "lo más bonito que he visto en mi vida".
La propuesta matrimonial, inicialmente privada, fue vista por toda Andalucía y aplaudida en directo por los presentadores.
La Nochevieja es siempre un momento de alegría y tensión. Se cambia de año, hay que acertar con las campanadas, intentar no ahogarse con las uvas... Canal Sur ha hecho este año la retransmisión desde Granada con los presentadores Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa.
Todo salió bien, pero hubo un momento inesperado que sorprendió a la veterana periodista. De hecho, se quedó boquiabierta y dijo "es lo más bonito que he visto en mi vida".
En plena retransmisión, el realizador captó a una pareja en Sierra Nevada. El hombre, de pronto, se agacha y le pide matrimonio a la mujer, que le dio un sí quiero.
¡El amor también fue protagonista en Sierra Nevada! ❤️— CanalSur Más (@canalsurmas) January 1, 2026
Mientras celebrábamos la entrada de 2026 y la retransmsión estaba en todo lo alto, nuestro cámara captó este momento mágico: una pedida de mano en pleno directo que nuestro realizador no dudó en pinchar para toda Andalucía.… pic.twitter.com/btW9U4CADB
Algo que, en principio, iba a ser un acto anónimo y privado fue visto en directo por toda Andalucía. Moreno, Romero e Hinestrosa no dudaron en aplaudir el momento.
"¡Qué bien ha empezado el año para ellos!", dijo Romero, mientras que Hinestrosa gritaba "Vivan los novios".
Canal Sur estaba utilizando un dron para tomar imágenes aéreas y captó este mágico momento. "Un regalo", según señaló la propia Toñi Moreno.