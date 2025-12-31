Este pueblo de 300 habitantes en Granada es perfecto para una escapada en Navidad: "Una postal de casas blancas"

Las claves nuevo Generado con IA Pampaneira, en la Alpujarra granadina, es un pequeño pueblo de 300 habitantes conocido por su belleza y su entorno montañoso. El municipio ha sido galardonado con varios premios de embellecimiento y forma parte de la lista de los Pueblos Más Bonitos de España. Sus casas blancas, la Plaza de la Libertad, la iglesia mudéjar de Santa Cruz y la Fuente de San Antonio son algunos de sus principales atractivos. La localidad destaca por su artesanía tradicional, aguas medicinales y una rica oferta gastronómica basada en productos locales como jamón, miel y vino.

Diciembre es un mes ideal para planificar escapadas. La época navideña engalana cada rincón de la geografía española, y destacan especialmente los pequeños pueblos que atesoran un increíble patrimonio histórico y natural.

Si estás buscando un viaje para las próximas semanas, una de las opciones cerca de Málaga es la Alpujarra granadina. La revista de viajes National Geographic recoge todos estos lugares pintorescos.

La Alpujarra granadina destaca por su geografía, especialmente montañosa. Entre los municipios de esta comarca se encuentra Lanjarón, conocida como la Puerta de la Alpujarra, y Órgiva, de marcado sabor morisco y una vega "exuberante".

El Balcón de la Alpujarra, con los pueblos de Cañar, Soportújar y Carataunas, junto a Pampaneira, Bubión y Capileira, son visita obligada en esta comarca.

La revista de viajes destaca el municipio de Pampaneira. La localidad, de 300 habitantes, ha recibido galardones como el Primer Premio Provincial de Embellecimiento de Pueblos (1976) y, por dos veces (1977 y 1978), el Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles. Además, forma parte de los Pueblos Más Bonitos de España.

Casas blancas

En pleno corazón de la Alpujarra, Pampaneira dibuja una "postal de casas blancas" con sus terraos grises, chimeneas de sombrilla y balcones floreados, según detallan.

Junto a sus vecinos Bubión y Capileira, Pampaneira es uno de los pueblos que se encajan en el Barranco del Poqueira. Este es uno de los espacios naturales más visitados de la provincia de Granada, un impresionante paraje de la vertiente sur de Sierra Nevada que forma parte del Parque Natural.

La vida social transcurre en torno a la Plaza de la Libertad, donde se encuentra la Fuente de San Antonio. Como en tantos otros lugares, este santo es portador de leyendas relacionadas con la búsqueda de pareja, por lo que la tradición marca que quien beba de sus aguas encontrará al amor de su vida. Y unos cuantos se animan a probarlas.

Monumentos

Uno de sus principales monumentos es la Iglesia de Santa Cruz, construida en el siglo XVI de estilo mudéjar y con un interior rústico y sencillo. Cerca está el Museo Casa Alpujarreña, en una cuidada exhibición de muebles antiguos y herramientas agrícolas.

Pampaneira también destaca por sus numerosas fuentes, conocidas por sus aguas medicinales y que, junto a los lavaderos, narran su pasado morisco, según relata la revista.

Gran parte del comercio local gira en torno a la producción y venta de artesanías como las jarapas (alfombras de colores tradicionales) y las cerámicas; donde también hay una abundante oferta de especialidades gastronómicas como el jamón de Trevélez, miel y el vino de estas tierras granadinas.

Esta herencia permanece viva en los bancales de cultivos de patatas y viñedos salpicados por frutales, nogales y castaños. Pampaneira procede del latín pampinus (pámpano),"en relación a la frondosidad de sus tierras y a la vid que tantos años las ha acompañado".