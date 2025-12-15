Ana Hinestrosa y Enrique Romero, periodistas malagueños, presentarán las campanadas con Toñi Moreno

Las claves nuevo Generado con IA Ana Hinestrosa y Enrique Romero, periodistas malagueños, presentarán las campanadas de Fin de Año en Canal Sur junto a Toñi Moreno. La retransmisión de las campanadas se realizará desde Sierra Nevada como parte de la programación navideña de Canal Sur. Canal Sur ofrecerá una programación especial con eventos como el especial de la Lotería de Navidad, Nochebuena Flamenca y la gala musical 'Somos 2026'. La gala 'Somos 2026' contará con actuaciones de artistas destacados como India Martínez, El Arrebato, Carlos Baute y María Peláe, entre otros.

Este fin de año, los malagueños tendrán la oportunidad de tomarse las uvas con dos malagueños en la pequeña pantalla. Los periodistas Enrique Romero y Ana Hinestrosa serán los encargados de dar las campanadas en Canal Sur junto a la también comunicadora Toñi Moreno, afincada también en Málaga.

Las campanadas se retransmitirán desde Sierra Nevada y todos los protagonistas han reconocido este lunes, 15 de diciembre, cuando se ha presentado la programación navideña de Canal Sur, que

En concreto, Moreno ha confirmado que a sus 52 años pocas cosas le ponen nerviosa y en el día de hoy, cuando se ha dado la noticia "estaba atacada". Así, ha reconocido que el único año que no tomó las campanadas con Canal Sur en la televisión no le fue del todo bien, así que considera que pasar el final de año con la televisión autonómica es signo de suerte y más, acompañada de una amiga y compañera como Hinestrosa y el presentador del icónico Toros para todos.

Canal Sur Televisión ha preparado una programación especial para Navidad en la que no faltarán especiales como el de la Lotería de Navidad, Nochebuena Flamenca y Somos 2026, además de las Campanadas desde Sierra Nevada.

De esta forma, Ana Hinestrosa y Enrique Romero se suman a una cada vez más amplia lista de malagueños ilustres que han dado las campanadas. Una lista que conforman nombres como los de Manuel Banderas, Terelu Campos o Canco Rodríguez, entre otros.

Para Fin de Año, además, en Canal Sur se retransmitirá Somos 2026, una gala musical para la última noche del año en la que se combinan actuaciones musicales de gran nivel con humor, diversión y cercanía.

Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín conducirán una gala que contará con actuaciones musicales de los principales artistas del panorama nacional y autonómico, como India Martínez, Antoñito Molina, El Arrebato, Carlos Baute, Mari Chambao y Raule, María Peláe, Pitingo, Antonio José o Marta Santos, entre otros.