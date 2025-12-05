Este es el único día del puente de la Constitución 2025 en el que cerrarán los centros comerciales en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Durante el puente de la Constitución 2025 en Málaga, los centros comerciales solo cerrarán el domingo 7 de diciembre. La mayoría de grandes superficies y centros comerciales abrirán el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre para facilitar las compras navideñas. Supermercados como Mercadona abrirán solo el sábado 6, permaneciendo cerrados el domingo y el lunes 8. Los pequeños comercios de menos de 300 metros cuadrados pueden decidir libremente si abren durante estos días festivos.

El puente de la Constitución es la antesala de la Navidad y uno de los momentos de mayor movimiento comercial del año. Con el arranque oficial de la campaña navideña tras el Black Friday, Málaga se prepara para tres días festivos consecutivos —sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre— en los que miles de personas aprovecharán para adelantar compras, disfrutar de actividades familiares o simplemente pasear por las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.

Como cada año, muchos establecimientos han decidido abrir en festivo para facilitar las compras propias de estas fechas, aunque no todos los días del puente.

El sector comercial malagueño afronta este puente con aperturas en numerosos centros comerciales y grandes superficies. En esta ocasión, la mayoría de ellos abrirán el sábado 6 y el lunes 8, mientras que el domingo 7 permanecerán cerrados, al no estar contemplado entre los días autorizados para apertura excepcional.

Esto permitirá que los consumidores dispongan de dos jornadas completas para hacer sus compras navideñas en los principales complejos de la capital.

Los centros comerciales Rosaleda, Vialia Estación María Zambrano, Málaga Plaza, Larios Centro, Los Patios, Plaza Mayor, McArthurGlen Designer Outlet Málaga y el parque comercial Málaga Nostrum ya han confirmado que levantarán la persiana durante ambos festivos (sábado 6 y lunes 8), mientras que cerrarán el domingo 7.

También lo harán las grandes superficies como El Corte Inglés, Carrefour, IKEA, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora o los comercios ubicados en Muelle Uno, que ofrecerán su horario habitual.

En la provincia, también cerrarán el domingo 7 los centros comerciales de La Cañada en Marbella, Miramar en Fuengirola y El Ingenio, en Vélez-Málaga.

Por su parte, los comercios de pequeño tamaño —aquellos con una superficie igual o inferior a 300 metros cuadrados— disponen de libertad para decidir si abren o no durante estos días señalados. Esta flexibilidad se extiende tanto a los establecimientos situados en la capital como en los municipios de la provincia, lo que permitirá que algunos negocios de barrio también se sumen al ambiente comercial del puente.

En cuanto a los supermercados, Mercadona será una de las cadenas que abrirá de forma excepcional el sábado 6 en su horario habitual (09.00 a 21.30 horas) aunque permanecerá cerrada tanto el domingo como el lunes 8 de diciembre, retomando la actividad el martes 9.

Carrefour, Lidl, Aldi, DIA o Eroski también han previsto aperturas especiales, especialmente el sábado, si bien algunos de sus establecimientos podrían variar los horarios según la ubicación.