El Museo del Automóvil y la Moda acelera hacia el millón de visitantes

Las claves nuevo Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebra su 15º aniversario y está a punto de alcanzar el millón de visitantes, consolidándose como uno de los museos más visitados de la ciudad. La institución ha diversificado su oferta cultural fusionando automóviles clásicos con piezas de moda de alta costura, atrayendo a un público amplio y posicionándose como referente cultural. Durante el último año, el museo acogió exposiciones destacadas como la de Ágatha Ruiz de la Prada y "Mujeres al Volante", e incorporó tecnologías como la realidad virtual para mejorar la experiencia del visitante. El espacio se ha convertido en sede de eventos culturales, MICE y producciones audiovisuales, reforzando su papel en la vida cultural y turística de Málaga.

Son ya 15 años desde que el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga (Tabacalera) abría sus puertas para acoger una colección única. En septiembre de 2010, el Museo del Automóvil y la Moda (Museo Automovilístico en ese momento), aterrizaba con grandes retos y desafíos.

El museo nació con la pasión por los automóviles pero, pronto, João Magalhães, el fundador del Museo, se dio cuenta de que podía contar más historias, no sólo de vehículos clásicos, sino también de estilo, creatividad y diseño.

La decisión de fusionar el automóvil con la moda permitió diversificar la oferta cultural de Málaga y atraer a un público más amplio, desde aficionados a los coches clásicos hasta amantes de la moda y el arte contemporáneo. A partir de aquí, las piezas de prêt-à-porter y de alta costura se abren camino dentro de la colección del MAM y, desde entonces, el Museo del Automóvil y la Moda consigue fusionar la elegancia de la moda con la historia del automóvil.

Todo ello sumado a una renovación integral y completa de toda su identidad gráfica con el objetivo de mostrar el MAM como lo que es, un museo moderno, contemporáneo y elegante.

Este año, sus codirectoras, Elvira Carrera y Mar González hacen un balance de los logros alcanzados y adelantan algunos de los proyectos que llevarán al museo a nuevos horizontes.

Mar González y Elvira Carrera, co-directoras del MAM.

Logros del año y cifras históricas

El Museo ha vuelto a consolidarse tanto a nivel de visitantes como de facturación asentando unos cimientos cada vez más fuertes de un espacio que cada vez tiene más proyección dentro del segmento cultural y turístico de la ciudad de Málaga. Tanto es así que, próximamente, el MAM superará la barrera del millón de visitantes.

¿Qué destacarían del último año en el museo?

“Estamos a punto de alcanzar el millón, con más de 960.000 personas que nos han visitado hasta ahora. Además, la facturación ha vuelto a crecer respecto al ejercicio anterior, lo que demuestra que nuestra propuesta cultural es sostenible y atractiva. El Museo siempre ha ido en constante evolución, su crecimiento ha sido exponencial, nos estamos situando entre uno de los Museos más visitados de Málaga y eso, para nosotros, que no dejamos de ser una pyme, es sinónimo de éxito,” comenta Elvira Carrera.

Por su parte, Mar González ha añadido que, “hemos conseguido situarnos, una vez más, entre el 10 % de ‘Las Mejores Cosas que Hacer’ en todo el mundo, según TripAdvisor, posicionándose como el primer museo de Málaga mejor valorado por los usuarios de la reconocida plataforma a nivel nacional”.

Al mismo tiempo, la codirectora ha recordado que “este pasado septiembre celebramos nuestro 15º aniversario, un hito que refleja nuestra evolución desde un museo de automóviles y moda hasta un referente cultural completo”.

Mar González y Elvira Carrera, co-directoras del MAM

¿Qué exposiciones y eventos han marcado el año?

“Hemos acogido exposiciones temporales como la de Ágatha Ruiz de la Prada, Dior Coded, Hestia, La Pasión por el Rally y Ars Textum. Actualmente, el espacio también tiene abierta al público la exposición ‘Mujeres al Volante’, una muestra fotográfica realizada de manera altruista por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo, enfocada en la lucha contra la violencia de género y que combina arte y concienciación social, con charlas de la piloto Laura Aparicio, la comisaria técnica Miriam Silva y la fiscal Gracia Rodríguez. Todo ello, además, ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, al Equipo de Atención a la Mujer de Málaga y a Vídeo Promoción”, ha destacado Mar González.

Elvira Carrera ha destacado que “el MAM Fashion Forum, con su cuarta edición, se ha consolidado como punto de encuentro de profesionales de la moda en el sur de España, convirtiendo abril en el mes de la moda en Málaga. Ya estamos planificando la quinta edición”.

El museo ha introducido nuevas tecnologías, ¿cómo ha impactado en la experiencia del visitante?

“A principios de año estrenamos gafas de realidad virtual, convirtiéndonos en el primer museo de Málaga en ofrecer esta experiencia. Además, hemos instalado tótems digitales que permiten recorridos virtuales de las galerías, visitas 360º de los coches e interacción con personajes relacionados con cada exposición”, ha comentado Elvira Carrera.

Una chaqueta de Jean Louis Scherrer

Para Mar González, “la tecnología nos permite acercar el museo a todos y crear experiencias memorables, algo que seguirá siendo una prioridad en los próximos años.”

Proyectos futuros

Hace apenas dos años, la organización del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga decidió abrir aún más sus puertas para acoger exposiciones temporales, tanto propias como externas, para así apostar por el arte en todas sus vertientes y nacionalidades. Desde entonces, son numerosos los artistas y comisarios que se han interesado por el espacio tan exclusivo que ofrece el MAM.

¿Qué planes tiene el MAM para los próximos meses y años?

“Para estas Navidades estamos preparando una nueva exposición temporal. Y de cara al próximo año, tenemos que plantearnos la situación del Museo y la apuesta del Ayuntamiento para garantizar su continuidad en la ciudad de Málaga”.

El MAM como referente cultural en Málaga

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga es un espacio diferente y ese es su principal valor y aporte a la ciudad. A nivel cultural la colección del museo es excepcional. Un centenar de vehículos clásicos entre los que se encuentra un Hispano Suiza, un Mercedes 540K o un coche eléctrico de 1916; además de cientos de piezas de moda, con vestidos de casas como Dior, Chanel, Rabanne, Balenciaga, Gucci... Se trata de una colección realmente única capaz de atraer a los mayores y mejores especialistas de ambas esferas.

A la singularidad de su contenido hay que sumar el enorme abanico de posibilidades que ofrece el espacio, empezando por las características que hacen posible que el MAM acoja eventos MICE de gran aforo, tanto nacionales como internacionales, y ofrezca en ellos la posibilidad de conocer una colección privada al mismo tiempo que se celebra un congreso, el lanzamiento de un producto o la presentación del último modelo de alguna casa de automoción. Además, el espacio museístico se ha convertido ya en un referente de cara a las grabaciones de grandes formatos de televisión, documentales, videoclips de artistas internacionales o producciones cinematográficas.

Uno de los eventos en el museo

Eventos privados, públicos y otros creados por el propio museo - como el MAM Fashion Forum o la Caravana Solidaria - forman parte de la ciudad y de sus vecinos.

El Museo del Automóvil y la Moda es parte de la oferta cultural, turística y de congresos de la ciudad, parte de la vida de sus ciudadanos y un elemento crucial para dar a conocer la manera de ser, trabajar y sentir de Málaga en cualquier parte del mundo.