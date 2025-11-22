Málaga recordará este sábado a Encarnita Polo tras su triste final: el pintor Antonio Montiel ha organizado una misa

Málaga rendirá un último y sentido adiós a Encarnita Polo, la popular artista sevillana cuyo fallecimiento ha conmocionado al mundo de la cultura después de morir presuntamente estrangulada a manos de un compañero de residencia.

El pintor malagueño Antonio Montiel, gran amigo de la cantante, ha organizado una misa en su memoria que tendrá lugar este sábado 22 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Iglesia de Santa María Goretti, situada en calle Corregidor Paz Guzmán, 13, en el barrio de Los Corazones.

Montiel, profundamente afectado por la noticia, ha compartido un emotivo mensaje en el que expresa el impacto que ha supuesto para él el fallecimiento de Polo y, especialmente, las circunstancias que rodearon su final.

“No tengo palabras para describir lo que siento desde que tuve la terrible noticia del fallecimiento de mi queridísima amiga Encarnita Polo. Estoy aún sin podérmelo creer, porque no es la muerte en sí, sino la forma en que ha sucedido”, lamenta.

El pintor, que la conoció poco después de llegar a Madrid en 1986, recuerda que ambos forjaron una amistad que marcó su vida. “Hemos compartido tan buenos momentos y ha sido tan importante en mi vida, que no la podré olvidar jamás”, añade en su comunicado.

Montiel también ha explicado que no pudo estar presente en la despedida inicial de la artista, lo que le ha llevado a promover esta misa en Málaga, ciudad donde reside.

Por ello, invita a todas las personas que deseen rendir homenaje a Encarnita Polo a acudir a este acto íntimo y abierto a quienes quieran acompañarlos: “Toda aquella persona que desee acompañarnos será muy bienvenida. Gracias”.

Encarnita Polo, conocida por éxitos como Paco, Paco, Paco, falleció el pasado 14 de noviembre dejando un legado cultural que marcó a varias generaciones en la Residencia DomusVi Decanos, uno de los centros más prestigiosos y caros de Ávila, donde residía su hija.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto homicidio. Al parecer, el hombre de 66 años que la estranguló llevaba apenas 15 días en esta residencia y tendría sus capacidades mentales mermadas. Había ingresado en un ala especializada en demencia, pero acudió hasta la habitación de la artista para matarla y a continuación, se puso a llorar.

El caso recuerda a uno que ocurrió a mediados de octubre en Málaga. Una mujer de 78 años y paciente de alzhéimer falleció el 2 de noviembre tras pasar dos semanas ingresada tras recibir una brutal agresión por parte de otro usuario de su residencia, Caser Residencial. Al parecer, el hombre, también de 66 años, y con un trastorno de conducta, la tomó contra ella la noche del 16 de octubre y fue detenido por la Policía Nacional el día 17. Tenía problemas mentales.