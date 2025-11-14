Una conocida marca holandesa abre en Málaga su primera tienda: tienen 1.500 artículos por menos de 1 euro

Las claves nuevo Generado con IA La cadena holandesa Action abrirá su primera tienda en Málaga, ubicada en el Parque Empresarial Málaga Nostrum, el próximo 20 de noviembre. Action es conocida por ofrecer más de 1.500 productos por menos de un euro, incluyendo decoración, juguetes, artículos de cocina, cuidado personal y papelería. La apertura coincide con la campaña navideña, época en la que sus artículos de decoración se vuelven virales en redes sociales por sus bajos precios. Fundada en 1993, Action cuenta actualmente con más de 3.000 tiendas en 13 países y cerca de 70 tiendas en España, pero ninguna hasta ahora en Málaga.

Es la tienda de moda en redes sociales. Todos y todas quieren enseñar sus compras en Action, una cadena holandesa conocida, sobre todo, por la gran variedad de productos con la que cuentan y sus bajos precios. Y en Málaga están de enhorabuena porque este mes se abrirá el primer local de Action, una apertura de lo más esperada.

Está prevista para el próximo 20 de noviembre y en estos momentos decenas de operarios trabajan en el Parque Empresarial Málaga Nostrum a destajo para llegar con todo a punto a la apertura. El nuevo establecimiento estará ubicado en el número 14 de la calle Orense, dentro del propio centro comercial, según ha informado la multinacional de los Países Bajos a través de su página web oficial.

Su apertura coincide con la llegada de las fiestas navideñas, algo que no es casualidad, ya que si hay unos artículos que son todo un éxito de ventas en Action, esos son los de la campaña navideña: las influencers no paran de compartir toda la decoración comprada allí con precios de absoluta risa. Pero es que además cuentan con más de 1.000 productos (juguetes, cocina, cuidado personal, papelería, moda...) por debajo del euro, algo ya poco visto.

Cabe señalar que Action nació en 1993 como una pequeña tienda en los Países Bajos. Actualmente tiene más de 3.000 tiendas en 13 países diferentes, donde trabajan más de 65.000 personas de más de 130 nacionalidades. En el caso de España, a día de hoy, tienen alrededor de 70 tiendas, ninguna de ellas en Málaga, por lo que este sería, como decíamos, su primer establecimiento en la provincia.

Según se puede leer en su página web, se toman muy en serio la "responsabilidad" de mantener sus precios bajos en tiempos de crisis y permitir que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, quieren demostrar cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠.