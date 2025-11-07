Feria del Jamón en Campillos.

Feria del Jamón en Campillos.

Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y exposiciones

Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá fiestas gastronómicas en los pueblos, además de exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

-Festival Gastronómico de Málaga. Se celebrará el sábado 8 de noviembre, entre las 12.00 y las 22.00 horas, con música en directo. Todo lo recaudado se destinará a ASAEC y a otros comedores sociales solidarios. La entrada solidaria cuesta 15 euros e incluye dos bebidas y una tapa gourmet elaborada por chefs Michelin. Contará con música en vivo de DJ Javilón, Un Buen Indie, Super8 y Anna Milman.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-X Feria de Orquídeas y Plantas de Colección en el Orquidario de Estepona. Celebra en 2025 su décimo aniversario y acogerá los días 8 y 9 de noviembre la X Feria de Orquídeas y Plantas de Colección. Ofrece la oportunidad de contemplar su destacada colección botánica y aprender sobre el arte y la cultura de las orquídeas.

-Feria del Jamón de Campillos. Tendrá lugar el 9 de noviembre en el Parque José María Hinojosa. Organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, reúne a 50 empresas del sector porcino y alimentario. Ofrece productos artesanales como jamón, chacinas, quesos, aceites y elaboraciones ecológicas. Habrá servicio de barra durante el evento.

-Ruta de la Tapa de Alhaurín de la Torre. Celebrará su tercera edición hasta el domingo 9 de noviembre, con el tomate como ingrediente principal o acompañante destacado de las recetas. Bajo el lema “Aquí hay tomate”, la iniciativa está organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento y contará con la participación de diversos establecimientos locales, entre ellos Soho y Er Pichi de Cai.

-Fiesta de la Castaña de Alcaucín. Se celebrará este sábado a partir de las 12.00 horas y ofrecerá la degustación de 400 kilos de castañas, además de batatas asadas, mantecados y anís. Declarada de Interés Turístico Provincial, la cita incluirá también pollo asado con patatas y dulces típicos del pueblo como postre, acompañados con anís.

-Fiesta del Conejo de Parauta. Se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre y tendrá como protagonistas al conejo y a la gastronomía serrana. La celebración incluirá música en directo, degustaciones y actividades para los más pequeños, entre otras propuestas.

-Mercado Moscatel de Almáchar. Se celebrará este domingo 9 de noviembre en el Parque María Zambrano. En su novena edición, el evento, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Moscatel, contará con 15 expositores donde se podrán adquirir distintos productos y artículos locales.

-Festival Itinerante de Verdiales de Colmenar. Se celebrará el sábado 8 de noviembre con la participación de las pandas Santo Pitar y Primera del Puerto, Raíces de Málaga, El Borge, El Sexmo, Los Moras y Los Lagares. El encuentro comenzará a las 17.30 horas con un pasacalles desde el polideportivo hasta la piscina municipal, donde a las 18.00 horas arrancará el festival, con entrada libre y gratuita.

- Pickle Pro Tour 2025 en el Gran Parque de Mijas. Inicia este fin de semana sus pruebas finales de carga, aforo y seguridad antes de su inauguración oficial, con la celebración de la quinta prueba del Pickle Pro Tour 2025. El evento reunirá a 146 deportistas en torno a esta especialidad de la Real Federación Española de Tenis, que ya ha pasado por ciudades como Málaga, Barcelona o Alcobendas.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Stock! Outlet Málaga en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Acogerá del viernes al domingo la feria, que durante tres días ofrecerá miles de artículos de distintos sectores con descuentos de hasta el 80%.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.