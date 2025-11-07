Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y exposiciones

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá fiestas gastronómicas en los pueblos, además de exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

-Festival Gastronómico de Málaga. Se celebrará el sábado 8 de noviembre, entre las 12.00 y las 22.00 horas, con música en directo. Todo lo recaudado se destinará a ASAEC y a otros comedores sociales solidarios. La entrada solidaria cuesta 15 euros e incluye dos bebidas y una tapa gourmet elaborada por chefs Michelin. Contará con música en vivo de DJ Javilón, Un Buen Indie, Super8 y Anna Milman.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia