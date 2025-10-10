Feria de Fuengirola.

Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias, mercadillos y fiestas gastronómicas

Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 10, 11, 12 y 13 de octubre.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. En el puente de la Fiesta Nacional, la provincia se llena de eventos gastronómicos, ferias, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 10, 11, 12 y 13 de octubre.

-El barbero de Picasso en el Teatro Soho CaixaBank. Desde el 9 al 11 de octubre, el Teatro del Soho CaixaBank acoge la hilarante comedia El barbero de Picasso, escrita por Borja Ortiz de Gondra y dirigida por el malagueño Chiqui Carabante. La obra se inspira en la amistad entre el pintor Pablo Ruiz Picasso y su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948. Pepe Viyuela da vida al artista malagueño, mientras que Antonio Molero interpreta al peluquero.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Feria del Rosario en Fuengirola. Hasta el 12 de octubre, Fuengirola celebra su tradicional Feria del Rosario, en honor a la Virgen del Rosario Coronada. El evento se desarrolla en el Recinto Ferial y ofrece una programación variada para todos los públicos, incluyendo conciertos, festivales de flamenco, casetas, atracciones y actividades para toda la familia.

-Oktoberfest en Torre del Mar. Los próximos días 11 y 12 de octubre, la localidad malagueña será punto de encuentro para los aficionados a la cerveza con una nueva edición de su tradicional Oktoberfest. La celebración tendrá lugar en la Avenida Toré Toré y contará con la colaboración de los establecimientos hosteleros de la zona.

-Feria de Nerja. Nerja celebrará su tradicional feria con un amplio programa para todos los públicos hasta el próximo 12 de octubre.

-Festival de la Hispanidad en Marbella. Del 10 al 13 de octubre, diez países se darán cita en el Festival de la Hispanidad de Marbella para compartir tradiciones, cultura y sabores en una gran fiesta multicultural. Se celebrará en el Parque de La Represa de 13:00 a 00:00 horas.

-Jornada solidaria ¡Nicolás Corazón Fuerte! en San Pedro Alcántara. Este sábado 11 de octubre, la Plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara acogerá, de 12:00 a 22:00 horas, la jornada solidaria ¡Nicolás Corazón Fuerte!, una iniciativa respaldada por el Ayuntamiento con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de un niño sampedreño que padece un meduloblastoma.

-XIX Fiesta en el Aire en Arriate. Del 10 al 12 de octubre, Arriate celebrará su XIX Fiesta en el Aire, un evento que combina música, arte y cultura y que ha sido declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga. La festividad contará con más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades para todos los públicos.

-155ª Real Feria de Ganado en Villanueva de Tapia. La inauguración será el viernes por la noche, y del sábado 11 al lunes 13 se desarrollarán el tradicional mercado de ganado, la exposición y venta de maquinaria agrícola, y un mercado agroalimentario con productos Sabor a Málaga, además de recreaciones históricas, talleres, actuaciones musicales y animación infantil.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Romería en honor a la Virgen del Rosario en Benalauría. El próximo sábado 11 de octubre, el municipio de Benalauría celebrará una nueva edición de su tradicional romería dedicada a la patrona de la localidad, la Virgen del Rosario.