Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias, mercadillos y fiestas gastronómicas

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. En el puente de la Fiesta Nacional, la provincia se llena de eventos gastronómicos, ferias, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 10, 11, 12 y 13 de octubre.

-El barbero de Picasso en el Teatro Soho CaixaBank. Desde el 9 al 11 de octubre, el Teatro del Soho CaixaBank acoge la hilarante comedia El barbero de Picasso, escrita por Borja Ortiz de Gondra y dirigida por el malagueño Chiqui Carabante. La obra se inspira en la amistad entre el pintor Pablo Ruiz Picasso y su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948. Pepe Viyuela da vida al artista malagueño, mientras que Antonio Molero interpreta al peluquero.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Feria del Rosario en Fuengirola. Hasta el 12 de octubre, Fuengirola celebra su tradicional Feria del Rosario, en honor a la Virgen del Rosario Coronada. El evento se desarrolla en el Recinto Ferial y ofrece una programación variada para todos los públicos, incluyendo conciertos, festivales de flamenco, casetas, atracciones y actividades para toda la familia.